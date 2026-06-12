Disipline sevk edilen Tanju Özcan CHP'den istifa etti - Son Dakika
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Disipline sevk edilen Tanju Özcan CHP'den istifa etti

Disipline sevk edilen Tanju Özcan CHP\'den istifa etti
12.06.2026 19:15
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CHP'de kesin ihraç istemi ile disipline sevk edilen Tanju Özcan'dan açıklama geldi. Özcan, "Ben, atanmış kayyumun sözde YDK'sına savunma vermem. Gelinen noktada, siyasi cunta işgali bitinceye kadar CHP üyeliğinden istifa ediyorum." dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. CHP Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantı 2 saat sürdü. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, toplantının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sarı, toplantıda ülke gündemine ve partide son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını aktararak alınan kararlara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

TANJU ÖZCAN VE SERKAN TUNCER'E İHRAÇ TALEBİ

"Dün gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısında alınan olağan kurultay kararı doğrultusunda, kongreler takviminin hazırlanması ve sürecin yürütülmesine ilişkin görevlendirmelerin yapılmasına karar verilmiştir. Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmelerine karar verilmiştir."

Disipline sevk edilen Tanju Özcan CHP'den istifa etti
Serkan Tuncer

ÖZCAN, CHP'DEN İSTİFA ETTİ

Hakkındaki soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan Tanju Özcan'dan açıklama geldi. CHP'den istifa ettiğini belirten Özcan şu ifadeleri kullandı: "İşbirlikçi kayyum ve çetesi beni YDK'ya sevk etmiş. Ben, atanmış kayyumun sözde YDK'sına savunma vermem. Gelinen noktada, siyasi cunta işgali bitinceye kadar CHP üyeliğinden istifa ediyorum."

Disipline sevk edilen Tanju Özcan CHP'den istifa etti
Tanju Özcan

9 İSİM AÇIKLANMIŞTI

CHP'de hafta başında yapılan MYK sonrası ise 9 isim kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

Disipline sevk edilen diğer isimler:

  • Enser Aytekin
  • Ali Mahir Başarır
  • Gökhan Günaydın
  • Nurhayat Altaca Kayışoğlu
  • Özgür Karabat
  • Umut Akdoğan
  • Veli Ağbaba
  • Turan Taşkın Özer
  • Burhanettin Bulut

"ARINACAĞIZ" DEMİŞTİ

Öte yandan; Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce yaptığı bir açıklamada "İradesini parayla satanlar bu partide olamazlar. Kirlilikten arınacağız, temiz siyaset yapacağız. Hiç kimse kapalı kapılar ardından özel pazarlıklar yapmayacak. Dolarlar havada savrulmayacak endişe etmeyin" demişti.

Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Tanju Özcan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Tanju Özcan Disipline sevk edilen Tanju Özcan CHP'den istifa etti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Murat Çevre Murat Çevre:
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