Dünya Kupası açılışında kanlı protesto

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası'nın açılış maçı sırasında, Azteca Stadyumu dışı savaş alanına döndü. Ülkede kaybolan çocuklarının akıbetini arayan acılı annelerin başlattığı protesto, çevik kuvvet polisiyle çatışmaya dönüştü. Göstericilerin molotof kokteyli ve taşlarla saldırdığı olaylarda bir kadın polis memuru ağır yaralandı.

Futbol dünyasının kalbinin attığı Meksika’daki simgesel Azteca Stadyumu, turnuvanın açılış gününde spordan ziyade büyük bir insanlık dramına ve şiddet olaylarına sahne oldu. Binlerce taraftarın açılış töreni için stadyuma akın ettiği saatlerde, dışarıda geniş çaplı güvenlik önlemleri alınmasına ve yolların kapatılmasına rağmen protestoların önüne geçilemedi.

MİLLİ MARŞ SIRASINDA BARİYERLER YIKILDI

Turnuvanın açılış töreni başlarken hareketlenen kalabalık, stadyumda milli marşın çalınmaya başlamasıyla birlikte adeta çılgına döndü. Güvenlik bariyerlerini aşan göstericiler ile silahlı çevik kuvvet ve atlı polis ekipleri arasında şiddetli çatışmalar patlak verdi.

Olay yeri kısa sürede kaosa sürüklenirken; eylemciler polislere ve atlara taş, muz, portakal çiçeği demetleri ve Molotof kokteylleri fırlattı. Atların hemen yakınında alevlerin yükseldiği çirkin çatışma sırasında, başından darbe alan bir kadın polis memuru kanlar içinde kalarak ağır yaralandı. Güvenlik güçleri, kalabalığı dağıtmak için protestoculara yangın söndürücülerle müdahale etti.

"TOP EVE DÖNÜYOR, YA SİZ NE ZAMAN?"

Protestonun merkezinde ise yürek burkan bir kitle yer alıyordu: Çocuklarının uyuşturucu kartelleri tarafından öldürüldüğünden şüphelenen ve uzun süredir haber alamayan kayıp yakınları ile anneler...

Hafta boyunca seslerini duyurmaya çalışan yaklaşık 400 aile üyesi, stadyuma çıkan ana caddeyi kapatarak yürüdü.

Ellerinde kayıp çocuklarının ilanlarını taşıyan acılı ailelerin, taşıdığı bir pankart ise turnuvaya damga vurdu:

"Top eve geliyor, ama siz ne zaman eve geleceksiniz?"

MEKSİKA'DA 130 BİNDEN FAZLA KAYIP VAR

Kayıp kişilerin aileleri, yetkililerin sevdiklerini bulmak için çok daha somut ve kararlı adımlar atmasını talep ediyor. Resmi olmayan tahminlere ve acı verilere göre Meksika'da, uyuşturucu kartellerinin yarattığı şiddet sarmalı ve kanlı hesaplaşmalar nedeniyle bugüne kadar 130 binden fazla kişinin kaybolduğu belirtiliyor.