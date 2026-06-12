Kenan Doğulu ve Beren Saat'in de aralarında olduğu 4 kişi için yurt dışı yasağı istemi - Son Dakika
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Kenan Doğulu ve Beren Saat'in de aralarında olduğu 4 kişi için yurt dışı yasağı istemi

Kenan Doğulu ve Beren Saat\'in de aralarında olduğu 4 kişi için yurt dışı yasağı istemi
12.06.2026 00:35
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık, 10 şüpheli hakkında tutuklama talep ederken, aralarında Kenan Doğulu, Beren Saat, Berdan Mardini ve Ozan Doğulu'nun da bulunduğu bazı isimler hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasını istedi. Bir şüpheli hakkında ise konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol talebinde bulunuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 23 şüpheli adliyeye sevk edildi. Aralarında Kenan Doğulu, Beren Saat, Berdan Mardini ve Ozan Doğulu'nun da bulunduğu bazı isimler hakkında yurt dışına çıkış yasağı talep edilirken, 10 şüpheli için tutuklama istendi.

SORUŞTURMADA YENİ AŞAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında emniyetteki işlemleri tamamlanan 23 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında sanat, televizyon ve sosyal medya dünyasından tanınmış isimlerin de dosyada yer aldığı öğrenildi.

ÜNLÜ İSİMLERE YURT DIŞI YASAĞI TALEBİ

Savcılık, Kenan Doğulu, Beren Saat, Berdan Mardini, Ozan Doğulu, Kerimcan Durmaz, Enis Arıkan, Selin Ciğerci, Yaşar İpek, Ayşe Hatun Önal, Mehmet Cem Karcı ve Ahmet Karoğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasını talep etti.

Kenan Doğulu ve Beren Saat'in de aralarında olduğu 4 kişi için yurt dışı yasağı istemi
Berdan Mardini

ALİ EFE BEZCİ İÇİN EV HAPSİ İSTEMİ

Şüphelilerden Ali Efe Bezci hakkında ise "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması istendi. Savcılık, Bezci'nin belirlenen adres dışında bulunmamasını öngören tedbir talebini mahkemeye sundu.

Kenan Doğulu ve Beren Saat'in de aralarında olduğu 4 kişi için yurt dışı yasağı istemi
Ozan Doğulu

10 KİŞİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden şüphelilerden Tolga Çam, Ferhan Kaya, Murat Saygı, Enis Ahmet Onat, Emre Tari, Hasan Vatan, Reyhan Küçükyeğen, Mehmet Yıldız, Tessy Ramos Correira ve Rafet Eren Yorulmazer tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Kenan Doğulu ve Beren Saat'in de aralarında olduğu 4 kişi için yurt dışı yasağı istemi
Enis Arıkan

Şüphelilerin hakimlik sorgularının ardından haklarında verilecek kararın netleşmesi bekleniyor. 

GÖZLER MAHKEMENİN VERECEĞİ KARARDA

Savcılığın sevk yazısının ardından dosya sulh ceza hakimliğine gönderildi. Hakimliğin, tutuklama ve adli kontrol taleplerine ilişkin vereceği karar soruşturmanın seyrini belirleyecek.

Kenan Doğulu ve Beren Saat'in de aralarında olduğu 4 kişi için yurt dışı yasağı istemi
Kenan Doğulu ve Beren Saat'in de aralarında olduğu 4 kişi için yurt dışı yasağı istemi
Ayşe Hatun Önal
Kenan Doğulu ve Beren Saat'in de aralarında olduğu 4 kişi için yurt dışı yasağı istemi
Kerimcan Durmaz
Kenan Doğulu ve Beren Saat'in de aralarında olduğu 4 kişi için yurt dışı yasağı istemi
Selin Ciğerci
Kenan Doğulu ve Beren Saat'in de aralarında olduğu 4 kişi için yurt dışı yasağı istemi
Yaşar İpek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Berdan Mardini, Kenan Doğulu, Ozan Doğulu, Beren Saat, Ev hapsi, Gündem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Uyuşturucu Operasyonu Kenan Doğulu ve Beren Saat'in de aralarında olduğu 4 kişi için yurt dışı yasağı istemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Cem İnan Garip Cem İnan Garip:
    bu tür olaylar avrupada da oluyo ama sistem daha net işliyo gibi geliyor bize 0 0 Yanıtla
  • Mübeccel Rüzgar Mübeccel Rüzgar:
    bu işe şaşırdım doğrusu ama hukuk kendi yolunu yürüsün diye düşünüyorum mahkeme kararını bekleyelim 0 0 Yanıtla
  • Jülide Zehra Yazar Jülide Zehra Yazar:
    ya bunlar hep sanat dünyasından insanlar merak ettim ne yapmışlar da böyle şey oldu valla bunların hepsi ünlü diye mi işlem yapılıyor sıradan biri olsa ne olurdu kim bilir mahkeme ne karar verir onu görelim 0 0 Yanıtla
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