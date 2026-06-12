Elazığ'da ender rastlanan doğa olayı: Gökyüzünü böcekler sardı - Son Dakika
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Elazığ'da ender rastlanan doğa olayı: Gökyüzünü böcekler sardı

12.06.2026 00:25
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Elazığ'ın Arıcak ilçesi Akdağ bölgesinde havaların ısınmasıyla binlerce uçan böcek aynı anda havalanarak gökyüzünde siyah bir bulut oluşturdu. İlginç görüntüler cep telefonuyla kaydedildi.

Elazığ'ın Arıcak ilçesine bağlı Akdağ bölgesinde, havaların ısınmasıyla birlikte binlerce uçan böcek aynı anda havalandı. Gökyüzünü kaplayan böcek sürüsü ilginç görüntüler oluşturdu.

BÖCEKLER GÖKYÜZÜNDE SİYAH BULUT OLUŞTURDU

Yüksek rakımlı bölgede meydana gelen doğa olayı, çevredeki vatandaşların da dikkatini çekti. Gökyüzünde adeta siyah bir bulut tabakası oluşturan binlerce böcek, bir süre sonra dağıldı. Bölgedeki doğal yaşamın bir parçası olan ve sıcaklıkların artmasıyla ortaya çıkan böceklerin oluşturduğu yoğunluk, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Öte yandan, Akdağ'da kaydedilen sıra dışı görüntüler doğaseverlerin de ilgisini çekerken, o anlar Rıdvan Güler isimli vatandaş tarafından anbean görüntülendi. 

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Elazığ, Akdağ, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Elazığ'da ender rastlanan doğa olayı: Gökyüzünü böcekler sardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mediha Vatandaş Mediha Vatandaş:
    doğal olay işte bahar aylarında böyle şeyler olur hiç de tuhaf değil 0 0 Yanıtla
  • Esra Nur Şimşek Esra Nur Şimşek:
    tamam böcek sürüsü falan ama peki bunun normal mi olması gerekiyo yoksa tehlikeli bi durum mu bunun sonuçları ne olacak tarımsal anlamda sorun yaratır mı hiç kimse bunu açıklamıyo sıradan bir insan ne yapacak bunu görünce korkup mı kalacak yoksa normal mi karşılayacak 0 0 Yanıtla
  • Emre Cemil Emre Cemil:
    böyle şeyler görünce insanı tedirgin ediyo valla da asıl sorun halkın bu konularda bilgilendirilmemesi insanlar doğal olayları görüyo ama ne olduğunu niye olduğunu bilmiyo işte bu yüzden gereksiz panik oluşuyo eğitim sistemimiz çok zayıf 0 0 Yanıtla
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