Elazığ'da ender rastlanan doğa olayı: Gökyüzünü böcekler sardı

Elazığ'ın Arıcak ilçesine bağlı Akdağ bölgesinde, havaların ısınmasıyla birlikte binlerce uçan böcek aynı anda havalandı. Gökyüzünü kaplayan böcek sürüsü ilginç görüntüler oluşturdu.

BÖCEKLER GÖKYÜZÜNDE SİYAH BULUT OLUŞTURDU

Yüksek rakımlı bölgede meydana gelen doğa olayı, çevredeki vatandaşların da dikkatini çekti. Gökyüzünde adeta siyah bir bulut tabakası oluşturan binlerce böcek, bir süre sonra dağıldı. Bölgedeki doğal yaşamın bir parçası olan ve sıcaklıkların artmasıyla ortaya çıkan böceklerin oluşturduğu yoğunluk, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Öte yandan, Akdağ'da kaydedilen sıra dışı görüntüler doğaseverlerin de ilgisini çekerken, o anlar Rıdvan Güler isimli vatandaş tarafından anbean görüntülendi.