ABD: İran'a yönelik saldırılarımız tamamlandı - Son Dakika
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ABD: İran'a yönelik saldırılarımız tamamlandı

ABD: İran\'a yönelik saldırılarımız tamamlandı
11.06.2026 06:16
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ABD'nin İran'a yönelik gece saatlerinde başlattığı ve 4 saat süren askeri operasyon tamamlandı. Saldırılar sırasında İran'ın birçok kentinde patlama sesleri duyulurken, hava savunma sistemleri devreye girdi. Tahran yönetimi Hürmüz Boğazı'nı yeniden gemi trafiğine kapattığını ve tüm gemilerin hedef alınacağını duyurdu. İran, ABD üslerine misilleme saldırıları düzenlediğini açıklarken, Trump da anlaşma sağlanamaması halinde İran'ı yarın çok daha sert vuracakları tehdidinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın gün içinde yaptığı " İran'ı bugün çok sert şekilde vuracağız" açıklamasının ardından ABD ordusu gece saatlerinde İran'a yönelik geniş çaplı bir operasyon başlattı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), saldırıların İran'daki askeri hedeflere yönelik gerçekleştirildiğini ve meşru müdafaa kapsamında başlatıldığını duyurdu. Operasyonun başlamasından yaklaşık dört saat sonra yapılan açıklamada, belirlenen hedeflere yönelik saldırıların tamamlandığı bildirildi.

TRUMP'TAN SERT MESAJ: ANLAŞMA YOKSA SALDIRILAR SÜRECEK

Operasyonun ardından açıklamalarda bulunan Trump, ABD savaş uçaklarının İran hava sahasında görev yaptığını belirterek İranlı yetkililerle görüştüğünü ve saldırıları kısa süre içinde durduracağını söyledi.

Trump, İran'ın ABD'nin sunduğu anlaşmayı imzalamaması halinde saldırıların daha da sertleşeceğini ifade etti. Ayrıca mevcut ateşkesin dünyada en fazla ihlal edilen ateşkeslerden biri olduğunu savundu.

TAHRAN'DAN TRUMP'A YALANLAMA

Trump'ın İranlı yetkililerin kendisini arayarak saldırıların durdurulmasını talep ettiği yönündeki açıklamasına Tahran'dan yalanlama geldi.

İran devlet televizyonuna konuşan ve adı açıklanmayan üst düzey bir yetkili, Trump ile herhangi bir temas kurulmadığını belirterek, İran'ın saldırılara askeri yöntemlerle karşılık vermeyi sürdürdüğünü söyledi.

İRAN'IN BİRÇOK NOKTASINDA PATLAMA SESLERİ

Saldırıların ardından İran'ın birçok bölgesinden patlama sesleri geldi. Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik ve Minab kentlerinde patlamalar yaşandığı bildirilirken, İran basını ülkenin batısı ile Fars ve Aseluye bölgelerinde hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini aktardı. Minab, Bender Abbas, Kiş ve Sirik'te de patlama seslerinin duyulduğu kaydedildi.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA ÇATIŞMA İDDİASI

Mehr Haber Ajansı, İran ve ABD güçleri arasında deniz üzerinde de çatışmalar yaşandığını duyurdu. Haberde, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki ABD gemilerinin İran tarafından fırlatılan füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığı öne sürüldü.

İran Ordusu ise Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmaya çalışan petrol tankerleri ve ticari gemiler dahil tüm deniz araçlarının hedef alınacağını açıkladı. Devrim Muhafızları Ordusu Donanması tarafından yapılan açıklamada, boğazdan geçmeye çalışan iki geminin vurulduğu iddia edildi.

İRAN'DAN ABD ÜSLERİNE MİSİLLEME

İran, ABD'nin saldırılarına karşılık bölgedeki Amerikan üslerini hedef aldığını da duyurdu. Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin Bender Abbas Havalimanı ile polis ve güvenlik birimlerini hedef aldığı belirtilirken, buna karşılık İran Hava Kuvvetleri ve Donanmasının ABD üslerine yönelik misilleme operasyonları düzenlediği ifade edildi.

Açıklamaya göre iki dalga halinde gerçekleştirilen saldırılarda Kuveyt'teki Ali El Salim ve Ahmed El Cabir hava üsleri ile Bahreyn'deki Şeyh İsa Hava Üssü'nde bulunan Amerikan ordusuna ait 18 önemli hedef vuruldu. İran saldırılarının ardından Kuveyt Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ülke hava sahasını geçici olarak kapattığını duyurdu.

İSRAİL'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan güvenlik kaynakları, İsrail ordusunun mevcut saldırılara doğrudan katılmadığını bildirdi.

Haberde, operasyonun tamamen ABD savaş uçakları ve savaş gemileri tarafından yürütüldüğü belirtilirken, İran'ın İsrail'e ve bölgede ABD askerlerinin bulunduğu ülkelere yönelik yeni füze saldırıları düzenleyebileceği değerlendirmesine yer verildi.

HEGSETH OPERASYONUN SİNYALİNİ ÖNCEDEN VERMİŞTİ

Trump gün içerisinde yaptığı açıklamada İran'ın altyapısını hedef alabileceğini söylemiş, Tahran yönetiminin nükleer silah sahibi olmamayı kabul ettiğini ancak gerekli anlaşmayı hâlâ imzalamadığını öne sürmüştü.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de operasyon öncesinde yaptığı açıklamada, CENTCOM'un İran'daki kritik tesisleri hedef alacağını belirterek saldırıların ABD'nin askeri çıkarlarına hizmet edeceğini ve diplomatik pozisyonunu güçlendireceğini söylemişti.

Bölgedeki gelişmeler nedeniyle ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği de Irak'ta bulunan Amerikan vatandaşlarına alarm durumunda olmaları çağrısında bulundu.

SAHADA SON DURUM: KARŞILIKLI SALDIRILAR SÜRÜYOR

Sahadaki son duruma ilişkin değerlendirmelerde, Hürmüz Boğazı üzerinde görev yapan bir ABD Apache helikopterinin düşürülmesinin ardından gerilimin hızla yükseldiği belirtiliyor.

Washington, buna karşılık İran'ın hava savunma sistemleri, radar tesisleri ve yer kontrol merkezlerini hedef alan yaklaşık dört saatlik bir operasyon gerçekleştirdiğini açıkladı.

İran ise ABD'nin bölgedeki askeri varlığını hedef aldığını duyurarak Bahreyn'deki ABD 5. Filosu ile Ürdün'deki Muvaffak Salti Hava Üssü dahil 21 hedefi vurduğunu öne sürdü. Tahran yönetimi ayrıca Buşehr üzerinde bir ABD MQ-9 Reaper insansız hava aracının düşürüldüğünü iddia etti.

İRAN'DAN GERİ ADIM SİNYALİ YOK

İranlı yetkililer geri adım atmayacakları mesajını verdi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ile Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, diplomasiye açık olduklarını ancak gerekli görülmesi halinde farklı yöntemlerle karşılık vermeye devam edeceklerini açıkladı.

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Son Dakika Güncel ABD: İran'a yönelik saldırılarımız tamamlandı - Son Dakika

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