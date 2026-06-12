Atina\'nın uykularını kaçıran silah! Türkiye\'ye övgü yağdırdılar

Türkiye'nin savunma sanayiinde son yıllarda kaydettiği ilerlemeler komşu ülke Yunanistan'da yakından takip edilmeye devam ediyor. Yunanistan merkezli dijital haber ve analiz platformu Pentapostagma, ASELSAN tarafından geliştirilen entegre insansız hava aracı savunma sistemi DRONDEF'e ilişkin kapsamlı bir analiz yayımladı.

"Ege'yi tehdit eden Türk kubbesi: Yunan insansız hava araçlarını kör etmeyi amaçlayan 8 katlı ağ" başlığıyla yayımlanan haberde, sistemin Ege'deki güvenlik dengeleri açısından dikkatle izlenmesi gereken bir kapasiteye ulaştığı ifade edildi.

"YUNANİSTAN GECİKMELİ DE OLSA ADIM ATIYOR"

Haberde Türkiye'nin özellikle son yıllarda insansız hava araçları ve karşı-drone teknolojilerine yönelik yatırımlarını hızlandırdığı belirtilirken, Yunanistan'ın ise bu alanda gecikmeli de olsa çeşitli adımlar atmaya başladığı ileri sürüldü.

Pentapostagma, ASELSAN'ın geliştirdiği sistemlerin Türk savunma sanayiinin ulaştığı teknolojik seviyeyi ortaya koyduğunu vurguladı.

ÇELİKKUBBE'NİN YENİ UNSURU DRONDEF

Yunan basını, ASELSAN'ın 6 Haziran'da gerçekleştirdiği tanıtım etkinliğinde insansız hava araçlarına karşı geliştirilen entegre Drone Savunma Sistemi'nin (DRONDEF) sergilendiğini hatırlattı.

Analizde, sistem bünyesindeki İHTAR, EJDERHA ve GÖKBERK bileşenlerinin mini ve mikro sınıf İHA tehditlerine karşı koordineli şekilde görev yaptığına dikkat çekildi. Tanıtımın, Türkiye'nin ÇELİKKUBBE konseptinin ulaştığı seviyeyi gözler önüne serdiği ifade edildi.

Haberde ayrıca DRONDEF'in yaklaşık 10 kilometre menzile kadar hedef tespiti yapabildiği belirtilirken, sistemin farklı alt bileşenleri hakkında da değerlendirmelere yer verildi.

ASELSAN'IN SİSTEMLERİ HEDEFLERİ BAŞARIYLA VURDU

ASELSAN tarafından geliştirilen ÇELİKKUBBE bileşenleri İHTAR, EJDERHA ve GÖKBERK, daha önce gerçekleştirilen testlerde üç farklı senaryoda belirlenen hedefleri başarıyla etkisiz hale getirmişti.

Türk savunma sanayiinin öncü şirketlerinden ASELSAN, son dönemde muharebe sahalarında önemli tehdit unsurları arasında gösterilen mini ve mikro İHA'lara karşı farklı teknolojilere dayalı çok sayıda karşı tedbir sistemi geliştirdi.

Söz konusu sistemler, ASELSAN'ın Gölbaşı Test Merkezi'nde gerçekleştirilen ve 19 farklı ülkeden uluslararası heyetler ile yerli ve yabancı basın mensuplarının katıldığı tanıtım faaliyetinde görevlerini başarıyla yerine getirmişti.

Kaynak: Akşam