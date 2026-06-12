Tekirdağ’da kimya fabrikasında patlama: 1'i ağır 4 işçi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tekirdağ’da kimya fabrikasında patlama: 1'i ağır 4 işçi yaralandı

12.06.2026 01:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki bir kimya fabrikasında, reaktör tankındaki kimyasal sızıntı nedeniyle meydana gelen patlamada 1'i ağır 4 işçi yaralandı. Olay yerine sevk edilen AFAD ve KBRN ekipleri tesiste inceleme başlatırken, hastanenin dekontaminasyon ünitesinde özel kıyafetli önlemler alındı. Durumu ağır olan bir işçi tedavisi için İstanbul'a sevk edildi.

Tekirdağ’ın Ergene ilçesindeki bir kimya fabrikasında, kimyasal dolu reaktör tankında meydana gelen sızıntı patlamaya yol açtı. Olayda 4 işçi yaralanırken, durumu ağır olan bir işçi İstanbul'a sevk edildi. Bölgede KBRN ve AFAD ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.

SIZINTI ŞİDDETLİ PATLAMAYA NEDEN OLDU 

Tekirdağ'ın Ergene ilçesine bağlı Velimeşe Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir kimya fabrikasının üretim bölümünde hareketli dakikalar yaşandı. Fabrikadaki kimyasal dolu reaktör tankında meydana gelen sızıntı, şiddetli bir patlamaya neden oldu.

Tekirdağ’da kimya fabrikasında patlama: 1'i ağır 4 işçi yaralandı

KBRN VE AFAD EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Patlama ihbarının ardından fabrikaya kısa sürede çok sayıda jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Kimyasal risk nedeniyle olay yerine Kimyasal Biyolojik Radyolojik ve Nükleer (KBRN) uzmanları da yönlendirildi. AFAD ve KBRN ekipleri, patlamanın ardından tesiste olası bir kimyasal sızıntı yayılımına karşı titiz bir inceleme gerçekleştirdi.

HASTANEDE ÖZEL KIYAFETLİ ÖNLEM

Patlamada yaralanan 4 işçi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kimyasal madde teması riskine karşı hastanede üst düzey önlemler alındı.

Tekirdağ’da kimya fabrikasında patlama: 1'i ağır 4 işçi yaralandı

Özel koruyucu giysili ekipler, Çorlu Devlet Hastanesi'nin KBRN Dekontaminasyon Ünitesi girişine güvenlik şeridi çekerek alanı karantinaya aldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan 1 işçi, yapılan ilk müdahalesinin ardından ileri tedavi için İstanbul'a sevk edildi.

Tekirdağ’da kimya fabrikasında patlama: 1'i ağır 4 işçi yaralandı

Olayın ardından jandarma ekipleri fabrikadaki patlamanın kesin nedenini belirlemek üzere geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Tekirdağ’da kimya fabrikasında patlama: 1'i ağır 4 işçi yaralandı
Kaynak: DHA

Acil Durum, İstanbul, Jandarma, İnceleme, Tekirdağ, 3. Sayfa, Güncel, Ergene, Yaşam, AFAD, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ’da kimya fabrikasında patlama: 1'i ağır 4 işçi yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Pınar Tek Pınar Tek:
    tekirdağ'da böyle bi patlama olmuş ha bir kere daha bu işler oluyo işçiler yaralanıyo kimyasal maddeler uçuşuyo etrafta dumanlar böyle fabrikaların denetimi yok mu bu kadar kolay patlama olmaz mi ya cumhuriyet günü kutladık bu tarafta ama fabrika patladı gitti iyi oldu tabii ki yaralılar kurtulsün ama birisi sorumluluk alsın artık 0 0 Yanıtla
  • Erkan Çetin Erkan Çetin:
    valla fotoğraf veya video görmeden hangi patlama ya bu tarz haberlerde hep söylenti oluyo emin olmak istiyorum 0 0 Yanıtla
  • Adem Mardelli Adem Mardelli:
    ne yazık ki bu tür kazaların önüne geçilemiyor hep aynı şeyler oluyor işçilerimiz için üzüldüm daha dikkatli olunması gerekir bu fabrikalarında hayvanlar da bu bölgede yaşıyo onlar da bu dumanlardan etkileniyo insan sağlığı kadar çevre sağlığı da önemli 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İletişim Başkanlığı’ndan “kaçak mülteci“ iddiasına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan "kaçak mülteci" iddiasına yalanlama
Akın Adlığ cinayetinde aileyi yıkan karar: 20 yıllık yaramızı kanattılar Akın Adlığ cinayetinde aileyi yıkan karar: 20 yıllık yaramızı kanattılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Aziz Yıldırım’a tebrik telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aziz Yıldırım'a tebrik telefonu
Diyarbakır’da banka saldırısında 2 tutuklama Diyarbakır'da banka saldırısında 2 tutuklama
Nijerya’da okulda toplu kaçırma girişimi: 3 ölü Nijerya'da okulda toplu kaçırma girişimi: 3 ölü
Kuzey İrlanda’daki göçmen karşıtı olaylar ikinci gecede de devam etti Kuzey İrlanda'daki göçmen karşıtı olaylar ikinci gecede de devam etti
ABD İran’a saldırı başlattı, altın 6 bin TL barajının altına düştü ABD İran’a saldırı başlattı, altın 6 bin TL barajının altına düştü
Kırıkkale’de bıçaklı kavga: 2 ağır yaralı Kırıkkale'de bıçaklı kavga: 2 ağır yaralı
ABD: İran’a yönelik saldırılarımız tamamlandı ABD: İran'a yönelik saldırılarımız tamamlandı
Cumhurbaşkanı Petro’nun görevden uzaklaştırıldığı iddiası Kolombiya’yı karıştırdı Cumhurbaşkanı Petro'nun görevden uzaklaştırıldığı iddiası Kolombiya'yı karıştırdı
İran’dan ABD’ye ağır misilleme Ürdün’deki El-Ezrak Hava Üssü 12 balistik füzeyle vuruldu İran'dan ABD'ye ağır misilleme! Ürdün'deki El-Ezrak Hava Üssü 12 balistik füzeyle vuruldu

00:01
Meksika’dan Dünya Kupası’na görkemli başlangıç
Meksika'dan Dünya Kupası'na görkemli başlangıç
23:22
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 10 tutuklama talebi
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 10 tutuklama talebi
23:05
Savcı ile minübüs şoförünün trafikteki tartışması kamerada
Savcı ile minübüs şoförünün trafikteki tartışması kamerada
22:54
Trump: İran ile mükemmel bir anlaşma yaptık, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğim
Trump: İran ile mükemmel bir anlaşma yaptık, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğim
21:51
Okan Buruk’tan TFF’ye olay tepki: Akıl dışı, vizyonsuzluk
Okan Buruk'tan TFF'ye olay tepki: Akıl dışı, vizyonsuzluk
21:30
CHP’den ayrılacaklar mı Özgür Özel’den net yanıt geldi
CHP'den ayrılacaklar mı? Özgür Özel'den net yanıt geldi
21:20
Jose Mourinho resmen Real Madrid’de
Jose Mourinho resmen Real Madrid'de
21:17
CHP Sözcüsü Sarı: Özel ve İmamoğlu’nun ihraçlarını konuşmadık
CHP Sözcüsü Sarı: Özel ve İmamoğlu'nun ihraçlarını konuşmadık
21:09
Dünya Kupası açılışında sahne alan Shakira ortalığı yıkıp geçti
Dünya Kupası açılışında sahne alan Shakira ortalığı yıkıp geçti
20:33
Trump: İran’a bu akşam yapılacak saldırıları iptal ettim
Trump: İran'a bu akşam yapılacak saldırıları iptal ettim
20:32
THY uçağı Antalya’da radar direğine çarptı: 1 yolcu yaralandı
THY uçağı Antalya'da radar direğine çarptı: 1 yolcu yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 01:43:06. #7.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ’da kimya fabrikasında patlama: 1'i ağır 4 işçi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.