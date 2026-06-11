Trump: İran'a bu akşam yapılacak saldırıları iptal ettim - Son Dakika
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Trump: İran'a bu akşam yapılacak saldırıları iptal ettim

Trump: İran\'a bu akşam yapılacak saldırıları iptal ettim
11.06.2026 20:33
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İran'ı bu akşam sert şekilde vuracaklarını açıklayan ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'ın, "Daha önce görülenden çok daha büyük şekilde vururuz." tehdidinden sonra anında geri adım attı. Trump yaptığı açıklamada, "Yapılan görüşmeler sonucunda bu akşam yapılacak saldırıları iptal ettim." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik bu akşam yapılması planlanan büyük askeri saldırıyı son dakikada iptal ettiğini açıkladı. Tahran yönetiminin "Daha önce görülmemiş bir şekilde karşılık veririz" tehdidinin ardından gelen bu karar, bölgedeki askeri hareketliliği geçici olarak durdurdu. Trump, operasyonun durdurulmasına gerekçe olarak Orta Doğu’daki müttefik ülkelerle yürütülen diplomatik görüşmeleri gösterdi.

"SALDIRILARI İPTAL ETTİM"

Trump şunları söyledi: "İran ile yapılan görüşmelerin İran liderliğinin en üst düzeyine ulaştırıldığı ve onaylandığı gerçeğine dayanarak, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak, bu akşam İran'a karşı planlanan saldırıları ve bombardımanları iptal ettim.

Görüşmeler ve nihai noktalar, hem kavramsal hem de büyük detaylarıyla, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Suudi Arabistan, BAE, Katar, Türkiye, Pakistan, Bahreyn, Kuveyt, Ürdün, Mısır ve diğerleri dahil tüm ilgili taraflar tarafından onaylanmıştır. Deniz Ablukası, bu İşlem tamamlanana kadar tam güç ve etkiyle devam edecektir. İmzalanma zamanı ve yeri yakında duyurulacaktır."

KALİBAF: FEVRİ KARARLARIN ABD İÇİN KÖTÜ SONUÇLARI OLUR

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Hark Adası'nı ve diğer petrol altyapı noktalarını ele geçirecekleri" yönündeki tehdidine yanıt verdi.

Yanlış stratejiler ve fevri kararların bölgedeki tüm dengeleri altüst ederek ABD için işleri daha da kötüleştireceğini, enerji altyapısını ve piyasaları havaya uçurarak Washington yönetiminin yıllarca içinden çıkamayacağı sonsuz bir bataklık oluşturacağını savunan Kalibaf, "Karşınızda bambaşka bir İran göreceksiniz." ifadelerini kullandı.

TRUMP: ÇOK SERT VURACAĞIZ

Öte yandan Hürmüz Boğazı'nda ABD’ye ait Apache tipi bir helikopterin düşürülmesinin ardından Trump, askeri harekatta vites artıracaklarını ifade etmişti. İran'a yönelik operasyonların devam edeceğini belirten Trump "İran'ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek" demişti.

Trump'ın açıklamalarından satırbaşları: "Amerika Birleşik Devletleri bu gece İran'ı (donanması, hava kuvvetleri, radarları, uçaksavar sistemleri ve diğer tüm savunma unsurlarıyla birlikte saldırı kapasitesinin büyük kısmı ortadan kalkmış olan İran'ı) çok sert vuracak.

Çok uzak olmayan bir gelecekte ise Hark Adası'nı ve diğer petrol altyapı noktalarını ele geçirerek, Venezuela'da yaptığımız ve hem Venezuela hem de Amerika Birleşik Devletleri için harika sonuçlar veren uygulamaya benzer şekilde, İran'ın petrol ve doğal gaz piyasaları üzerinde tam kontrol sağlayacağız."

HARK ADASI'NIN ÖNEMİ

Basra Körfezi’nde, İran ana karasının yaklaşık 30 kilometre açığında bulunan Hark Adası, ülkenin petrol ihracatı açısından en kritik stratejik noktalarından biri olarak öne çıkıyor. İran medyasında yer alan bilgilere göre, Hark Adası, İran’ın petrol ihracatının yaklaşık yüzde 90’ının gerçekleştirildiği ana terminal olarak biliniyor.

Yaklaşık 21 kilometrekarelik yüzölçümüne sahip ada, Buşehr eyaleti açıklarında bulunuyor. İran ana karasına yaklaşık 30 kilometre, Buşehr limanına ise yaklaşık 55 kilometre mesafede yer alıyor. Petrol terminallerine ev sahipliği yapsa da Hark Adası, bir yerleşim yeri ve nüfusu yaklaşık 8 bin 200 kişiden oluşuyor.

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Son Dakika Güncel Trump: İran'a bu akşam yapılacak saldırıları iptal ettim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • İbrahim Turan İbrahim Turan:
    neyse ki iptal etti yani böyle durumlarda yazılı bir şekilde duyuru yapması da iyi herhalde ya halka bilgilendiriyor en azından insanlar rahat nefes alıyo sorun yok 0 0 Yanıtla
  • İlhan Turunç İlhan Turunç:
    hep böyle çıkmazdan dönüyorlar sonra ders alınmıyo kimse aynı hatalar tekrarlanıyo bu kadar basit 0 0 Yanıtla
  • Yusuf Çırganış Yusuf Çırganış:
    ya bu adamın bir karar veriyor bir geri dönüyo be! kemali çıldırtıyor insanı sabah saldıracak dedi akşam iptal etti! benim arkadaş da böyle ya bir şey söyleyip bir dakika sonra başka şey söylüyo hala anlamadım ne olacak ne olmayacak! 0 0 Yanıtla
  • Ahmet Peltek Ahmet Peltek:
    dünyada bir baba yiğit yokmu şu akıl hasta sına dersini verecek bilmiyorum ki ???? 0 0 Yanıtla
    PeterPan NeverLand PeterPan NeverLand:
    sadece 2 kişi var (Putin ve Kim Jong-un) ama onlar da kılını kıpırdatmıyor. 0 0
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