Trump: İran ile mükemmel bir anlaşma yaptık, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğim - Son Dakika
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Trump: İran ile mükemmel bir anlaşma yaptık, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğim

11.06.2026 22:54
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İran'a bu gece çok saldıracaklarını söyleyip sonra iptal ettiklerini açıklayan ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakerelerde anlaşmaya varıldığını iddia etti. İmza töreninin hafta sonu Avrupa'da olabileceğini söyleyen Trump, "İran ile mükemmel bir anlaşma yaptık önümüzdeki günlerde imzaların atılması mümkün." derken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini belirtmesi dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakerelerde anlaşmaya varıldığını ve önümüzdeki günlerde imza atılacağını duyurdu. Anlaşmanın "mükemmel" olduğunu belirten Trump, imza töreninin bu hafta sonu Avrupa'da gerçekleşebileceğini söyledi. 

MÜZAKERELERDE "TÜRKİYE" DETAYI

Açıklamasında Türkiye'nin rolüne de dikkat çeken Trump, önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştireceğini belirtti. 

TRUMP: İRAN İLE MÜKEMMEL BİR ANLAŞMA YAPTIK"

Trump şunları söyledi: "İran ile mükemmel bir anlaşma yaptık. Önümüzdeki günlerde imzaların atılması mümkün. Katar, BAE, ve Suudi Arabistan liderleriyle görüştüm Erdoğan ile de görüşeceğim. İmza töreninin tarihini yakında ilan edeceğiz. İran'ın hiçbir zaman nükleer silahı olmayacağına dair anlaşmamız var. Bana İran liderinin anlaşmaya onay verdiği bildirildi. İmzalar atıldığında Hürmüz açılacak.

"HAFTA SONU AVRUPA'DA İMZALANABİLİR"

Anlaşma hafta sonu Avrupa'da imzalanabilir. Ben orada olamayacağım, ancak başkan yardımcısı JD Vance törende bulunacak."

"SALDIRILARI İPTAL ETTİM"

Öte yandan Trump bir önceki açıklamasında şunları söyledi: "İran ile yapılan görüşmelerin İran liderliğinin en üst düzeyine ulaştırıldığı ve onaylandığı gerçeğine dayanarak, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak, bu akşam İran'a karşı planlanan saldırıları ve bombardımanları iptal ettim.

Görüşmeler ve nihai noktalar, hem kavramsal hem de büyük detaylarıyla, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Suudi Arabistan, BAE, Katar, Türkiye, Pakistan, Bahreyn, Kuveyt, Ürdün, Mısır ve diğerleri dahil tüm ilgili taraflar tarafından onaylanmıştır. Deniz Ablukası, bu İşlem tamamlanana kadar tam güç ve etkiyle devam edecektir. İmzalanma zamanı ve yeri yakında duyurulacaktır."

İSRAİL'DEN AÇIKLAMA GELDİ

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden gelen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Başkan Trump, Başbakan Netanyahu ile İran ile müzakerelerin başlaması amacıyla hazırlanan mutabakat metni hakkında görüştü. İsrail, söz konusu mutabakatın tarafı değildir. Ancak Başbakan Netanyahu, Başkan Trump'ın İsrail'e yönelik taahhüdünü takdir etti.

Başkan Trump, İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunun ortadan kaldırılması, uranyum zenginleştirme altyapısının sökülmesi, füze üretiminin sınırlandırılması ve İran'ın vekil güçlerine verdiği desteğin sona erdirilmesi konusunda kararlıdır."

İRAN BASINI: ABD İLE HENÜZ ANLAŞMAYA VARILMADI

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı ise kaynaklara dayndırdığı haberinde, İran'ın ABD ile mutabakat zaptı konusunda henüz anlaşmaya varmadığını belirtti.

KALİBAF: FEVRİ KARARLARIN ABD İÇİN KÖTÜ SONUÇLARI OLUR

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Hark Adası'nı ve diğer petrol altyapı noktalarını ele geçirecekleri" yönündeki tehdidine yanıt verdi.

Yanlış stratejiler ve fevri kararların bölgedeki tüm dengeleri altüst ederek ABD için işleri daha da kötüleştireceğini, enerji altyapısını ve piyasaları havaya uçurarak Washington yönetiminin yıllarca içinden çıkamayacağı sonsuz bir bataklık oluşturacağını savunan Kalibaf, "Karşınızda bambaşka bir İran göreceksiniz." ifadelerini kullandı.

TRUMP: ÇOK SERT VURACAĞIZ

Öte yandan Hürmüz Boğazı'nda ABD’ye ait Apache tipi bir helikopterin düşürülmesinin ardından Trump, askeri harekatta vites artıracaklarını ifade etmişti. İran'a yönelik operasyonların devam edeceğini belirten Trump "İran'ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek" demişti.

Trump'ın açıklamalarından satırbaşları: "Amerika Birleşik Devletleri bu gece İran'ı (donanması, hava kuvvetleri, radarları, uçaksavar sistemleri ve diğer tüm savunma unsurlarıyla birlikte saldırı kapasitesinin büyük kısmı ortadan kalkmış olan İran'ı) çok sert vuracak.

Çok uzak olmayan bir gelecekte ise Hark Adası'nı ve diğer petrol altyapı noktalarını ele geçirerek, Venezuela'da yaptığımız ve hem Venezuela hem de Amerika Birleşik Devletleri için harika sonuçlar veren uygulamaya benzer şekilde, İran'ın petrol ve doğal gaz piyasaları üzerinde tam kontrol sağlayacağız."

HARK ADASI'NIN ÖNEMİ

Basra Körfezi’nde, İran ana karasının yaklaşık 30 kilometre açığında bulunan Hark Adası, ülkenin petrol ihracatı açısından en kritik stratejik noktalarından biri olarak öne çıkıyor. İran medyasında yer alan bilgilere göre, Hark Adası, İran’ın petrol ihracatının yaklaşık yüzde 90’ının gerçekleştirildiği ana terminal olarak biliniyor.

Yaklaşık 21 kilometrekarelik yüzölçümüne sahip ada, Buşehr eyaleti açıklarında bulunuyor. İran ana karasına yaklaşık 30 kilometre, Buşehr limanına ise yaklaşık 55 kilometre mesafede yer alıyor. Petrol terminallerine ev sahipliği yapsa da Hark Adası, bir yerleşim yeri ve nüfusu yaklaşık 8 bin 200 kişiden oluşuyor.

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Son Dakika Güncel Trump: İran ile mükemmel bir anlaşma yaptık, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Sezgin Perde Sezgin Perde:
    mükemmel anlaşma diyorlar ama kimse detayını açıklamıyo bizim ne kazanacağımız ne kaybedecegimiz hiç belli degil vergilerimiz nereye gidiyo bunlar da öyle söyle söyle geçiştirilip sonra para bitip hesap sorulmasına kadar hiç kimse sorumlu olmadığını biliyor millet 0 1 Yanıtla
    Mesut Vatansever Mesut Vatansever:
    Boş yorum 0 0
  • Yusuf Yasar Yusuf Yasar:
    umarım bu anlaşma gerçekten taraflara fayda sağlar ve barışı getiririr 1 0 Yanıtla
  • Serhat Öztürk Serhat Öztürk:
    yine söz söz kalmıştır gibi geliyor bana 0 0 Yanıtla
  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Sonunda Iran Israil taniyip anlasacaklar 0 0 Yanıtla
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