Okan Buruk'tan TFF'ye olay tepki: Akıl dışı, vizyonsuzluk - Son Dakika
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Okan Buruk'tan TFF'ye olay tepki: Akıl dışı, vizyonsuzluk

Okan Buruk\'tan TFF\'ye olay tepki: Akıl dışı, vizyonsuzluk
11.06.2026 21:51
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yeni sezondaki yabancı kuralı ile ilgili konuşarak eleştirilerde bulundu. Beklenen büyük isimleri artık transfer edemeyebileceklerini belirten Okan Buruk, ''Geçen sene Leroy Sane'yi aldık. Şu anda Sane gibi bir fırsat gelse alamıyorsunuz. Dolayısıyla yapılan düzenleme, Şampiyonlar Ligi'nde hedefi olan bizim gibi bir takım için akıl dışı. Bu kararda vizyonsuzluk var. İnşallah geri dönüş olur" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı kulübün YouTube hesabına açıklamalarda bulundu. Okan Buruk, yeni sezondaki yabancı kuralına eleştirilerde bulundu. 

ERDEN TİMUR SÖZLERİ

Gün içerisinde tahliye olan Erden Timur hakkında konuşan Okan Buruk, "Galatasaraylılar için ayrıca güzel bir gündeyiz. Erden Timur'un tahliyesi gerçekleşti. Eşiyle de konuştum. Bizim için çok mutlu bir gün." dedi. 

"BİZİM İÇİN ŞAMPİYONLUK NORMALLEŞTİ"

Şampiyonlukların kendileri için normalleştiğini ifade eden Okan Buruk, "Dört sene önce, üst üste dört sene şampiyon olacağız desek... Galatasaray'ın hedefi her sezon şampiyon olmak ama aslında ne kadar büyük bir iş yaptığımızın farkında değiliz. Bizim için şampiyonluk normalleşti. İyi mi, kötü mü, bilmiyorum. Galatasaray'da kimsenin bu koltuğu sahiplenmemesi gerekiyor. Hepimiz burada gelip geçiciyiz. Önemli olan yaptığımız hizmet." ifadelerini kullandı. 

Okan Buruk'tan TFF'ye olay tepki: Akıl dışı, vizyonsuzluk

"KUPAYI HER YERDE GEZDİRİYORUZ"

Galatasaray sevgisinin tüm ülkede artarak büyüdüğünü aktaran deneyimli teknik adam, "Bu sene kupayı kendi kendimize aldık ama kupayı her yerde gezdiriyoruz. Galatasaray, son dört senede taraftarına ve bütün taraftarlara futbolu tekrardan sevdirdi. Reytingi çok fazla artırdı. Futbol tekrardan her yaştan insana hitap etmeye başladı. Takımdaki önemli oyuncularımız sembol haline geldi ve taraftar sayımızı yükselttiğini görüyorum. Birçok insandan çocuklarının takım değiştirdiğini duyuyorum. Galatasaray sevgisi artarak büyüyor. Bir anlamda da Türk futboluna çok önemli hizmet ediyoruz." sözlerini sarf etti. 

Okan Buruk'tan TFF'ye olay tepki: Akıl dışı, vizyonsuzluk

''3-0 KAZANDIĞIMIZ FENERBAHÇE MAÇI''

"Bu sezonun kırılma noktası neydi?" şeklindeki soruya yanıt veren Okan Buruk, "En kritik maç kendi evimizde 3-0 kazandığımız Fenerbahçe maçı oldu. 'Tamam, lig bitti' dediğimiz yer orası." değerlendirmesini yaptı.

Okan Buruk'tan TFF'ye olay tepki: Akıl dışı, vizyonsuzluk

''AKIL DIŞI, VİZYONSUZLUK''

TFF'nin getirdiği yabancı kuralına eleştirilerde bulunan başarılı hoca, "Bu yabancı kuralı inşallah değişir. Takımları zorlayacak çünkü. Kulüpler Birliği görüşünü ortaya koymalı. Maddi ve Avrupa'daki hedefler açısından ortaya koyulmalı. Örnek vereyim. Geçen sene Leroy Sane'yi aldık. Şu anda Sane gibi bir fırsat gelse alamıyorsunuz. Dolayısıyla yapılan düzenleme, Şampiyonlar Ligi'nde hedefi olan bizim gibi bir takım için akıl dışı. Bu kararda vizyonsuzluk var. İnşallah geri dönüş olur." dedi. 

Okan Buruk'tan TFF'ye olay tepki: Akıl dışı, vizyonsuzluk

"KİMSE BİZİ DURDURAMAZ"

Okan Buruk son olarak, "Bu sezon şampiyonluk çok daha önemli ve zor olacak. Çünkü her açıklamada 'Galatasaray'ı durdurmamız gerek' lafını duyuyoruz. Dört senede bizi durduramadılar. İnşallah beşinci senesinde de durduramayacaklar. Kimse bizi durduramaz." yorumunu yaptı. 

Galatasaray, Okan Buruk, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okan Buruk'tan TFF'ye olay tepki: Akıl dışı, vizyonsuzluk - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ayşe Dağcı Ayşe Dağcı:
    abartıyor biraz çünkü. belki kuralı değiştirirler. ama her takım aynı şartlarda oynayacak. herkese eşit değil mi. daha da bakılması lazım. 0 0 Yanıtla
  • Sevil Yılmaz Sevil Yılmaz:
    Okan Buruk haklı ya TFF ne biyo bu kararı yabancı oyuncu sınırlaması Galatasaray'ın başını ağrıtacak ama yine de bizi kimse durduramaz bu sezon da şampiyonuz 0 0 Yanıtla
  • Habibe Yakatarla Habibe Yakatarla:
    bizim zamanımızda böyle kurallar yoktu hocam daha özgürdü futbol oynanırdı şimdi her şeyi düzenle düzenle bitirdiler insanı yoruyo bu durum 0 0 Yanıtla
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