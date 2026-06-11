THY uçağında korku dolu anlar: Antalya'da radar direğine çarptı - Son Dakika
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THY uçağında korku dolu anlar: Antalya'da radar direğine çarptı

11.06.2026 20:32
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İstanbul-Antalya seferini yapan Türk Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, Antalya Havalimanı’nda park yerine yanaşırken yer radar direğine çarptı. Uçaktaki 267 yolcunun büyük korku yaşadığı kazanın ardından tahliye işlemleri hızla tamamlanırken, hafif yaralanan bir yolcu tedavi altına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı teknik inceleme başlatıldı.

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul- Antalya seferini gerçekleştiren uçağı, Antalya Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra büyük bir tehlike atlattı. Park yerine yanaşmaya çalışan dev yolcu uçağının kanadı, pist yakınındaki radar anten direğine çarptı. Olay anında uçakta bulunan yolcular büyük korku yaşadı.

SAĞ KANAT ANTEN DİREĞİNE TEMAS ETTİ 

Edinilen bilgilere göre; TK2430 sefer sayılı uçuşu gerçekleştiren TC-LKD tescilli Boeing 777 tipi THY uçağı, İstanbul'dan havalanarak Antalya Havalimanı'na sorunsuz bir iniş yaptı. Ancak uçağın park pozisyonuna geçişi sırasında, sağ kanadı yer radar anten direğine temas etti. Çarpmanın etkisiyle kabin içerisinde kısa süreli panik ve korku dolu anlar yaşandı.

267 YOLCU TAHLİYE EDİLDİ: 1 YARALI 

Olayın ardından havalimanı ekipleri hemen alarm durumuna geçti. Uçakta bulunan 267 yolcu hiçbir hayati tehlike oluşmadan güvenli bir şekilde tahliye edildi. Tahliye esnasında hafif şekilde yaralanan bir yolcunun durumunun iyi olduğu ve gerekli tıbbi desteğin sağlandığı bildirildi.

TEKNİK İNCELEME BAŞLATILDI 

Yaşanan kazanın ardından Türk Hava Yolları yetkilileri kamuoyuna saygıyla bir duyuru yayınladı. Açıklamada, yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazanın meydana geliş sebebi ve hasar tespitiyle ilgili geniş çaplı bir teknik inceleme başlatıldığı ifade edildi.

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Son Dakika THY THY uçağında korku dolu anlar: Antalya'da radar direğine çarptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Yelda Erşen Yelda Erşen:
    böyle kazalar her gün oluyo ama medya sadece haber duyurma konusunda iyiymiş uygulamada ne değişiyo gerçekten yok 0 0 Yanıtla
  • Selahattin Kılıçarslan Selahattin Kılıçarslan:
    bu tür olaylar gerçekten endişe verici olsa da uçak şirketlerinin acil durum prosedürleri oldukça gelişmiştir diye biliyorum yolcuların hızlıca ve güvenli bir şekilde tahliye edilmesi bu eğitim ve hazırlıkların ne kadar önemli olduğunu gösteriyor umuyorum teknik inceleme sonuçlarına göre gerekli önlemler alınır 0 0 Yanıtla
  • Suna Özçiçek Suna Özçiçek:
    ya uçağın kanadı direğe çarpmış ama en azından kimseye ciddi birşey olmamış diye düşünüyorum kafası rahat bir olay değil yine de herkes sağlıklı tahliye edildiği için iyi olmuş 0 0 Yanıtla
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