Elazığ'da düğün altınlarında sahte ve düşük ayar şoku - Son Dakika
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Elazığ'da düğün altınlarında sahte ve düşük ayar şoku

Elazığ\'da düğün altınlarında sahte ve düşük ayar şoku
18.06.2026 12:18  Güncelleme: 12:23
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Elazığ'da bir vatandaşın düğün takılarını bozdurmak istemesiyle altınların çoğunun düşük ayarlı ikinci baskı, iki gram altının ise sahte olduğu tespit edildi. Kuyumcular Odası, denetimlerin sıkılaştırıldığını ve vatandaşları güvenilir kuyumcularda kontrol uyarısında bulundu.

Düğün heyecanı sahte altınla gölgelenince Elazığ’da vatandaş mağdur oldu. Takılan altınların çoğu merdiven altı üretim ve düşük ayarlıyken, gram altınların ikisi sahte çıktı. Kuyumcu, “Müşterim tam anlamıyla şok yaşadı” diyerek hem meslektaşlarını analiz makinesi kullanmaya hem de vatandaşları güvenilir yerlerde kontrol yaptırmaya davet etti.

Elazığ'da düğün altınlarında sahte ve düşük ayar şoku

KUYUMCUDAN ŞOKE EDEN AÇIKLAMA

Yaşanan olayı anlatan kuyumcu Muhammed Özdemir, “Bugün dükkanımıza bir arkadaşımız düğününde takılan takıları getirdi ve biz bunlarda kontrol sağladığımızda ne yazık ki altınların çoğunun sıkıntılı olduğunu gördük. Özellikle çeyrekler, yarımlar, Reşat altınları ve tam altınlar nizami olmayan ikinci baskı çıktı. Hatta Reşatların ayarı 21’e kadar düşürülmüş, getirdiği gram altınlarda da ciddi sıkıntılar tespit ettik. Müşterim tam anlamıyla bir şok yaşadı" dedi.

Elazığ'da düğün altınlarında sahte ve düşük ayar şoku

Özdemir, vatandaşın kamera karşısına çıkmak istemediğini belirterek, sıkıntılı altınları analize göndereceğini ifade etti.

Elazığ'da düğün altınlarında sahte ve düşük ayar şoku

“ÇEVRE İLLERDEN GELENLERDE SIK KARŞILAŞIYORUZ”

Elazığ Kuyumcular Odası yönetimi olarak denetimleri sıkı tuttuklarını vurgulayan Özdemir, “Denetimlerimizi çok sıkı tutuyoruz. Bu sahte, ikinci baskı olayını şehirde minimize etmeye çalışıyoruz. Ancak özellikle çevre illerden gelen tam ve cumhuriyet altınlarında bu sıkıntıyla çok sık karşılaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Elazığ'da düğün altınlarında sahte ve düşük ayar şoku

Kuyumcu, meslektaşlarına analiz makinesi bulundurmaları tavsiyesinde bulunurken, vatandaşları da düğün takılarını güvendikleri kuyumcularda kontrol ettirmeleri konusunda uyardı.

Elazığ'da düğün altınlarında sahte ve düşük ayar şoku
Elazığ'da düğün altınlarında sahte ve düşük ayar şoku
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Ekonomi, Elazığ, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Elazığ'da düğün altınlarında sahte ve düşük ayar şoku - Son Dakika

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