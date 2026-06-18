Elazığ\'da düğün altınlarında sahte ve düşük ayar şoku

Düğün heyecanı sahte altınla gölgelenince Elazığ’da vatandaş mağdur oldu. Takılan altınların çoğu merdiven altı üretim ve düşük ayarlıyken, gram altınların ikisi sahte çıktı. Kuyumcu, “Müşterim tam anlamıyla şok yaşadı” diyerek hem meslektaşlarını analiz makinesi kullanmaya hem de vatandaşları güvenilir yerlerde kontrol yaptırmaya davet etti.

KUYUMCUDAN ŞOKE EDEN AÇIKLAMA

Yaşanan olayı anlatan kuyumcu Muhammed Özdemir, “Bugün dükkanımıza bir arkadaşımız düğününde takılan takıları getirdi ve biz bunlarda kontrol sağladığımızda ne yazık ki altınların çoğunun sıkıntılı olduğunu gördük. Özellikle çeyrekler, yarımlar, Reşat altınları ve tam altınlar nizami olmayan ikinci baskı çıktı. Hatta Reşatların ayarı 21’e kadar düşürülmüş, getirdiği gram altınlarda da ciddi sıkıntılar tespit ettik. Müşterim tam anlamıyla bir şok yaşadı" dedi.

Özdemir, vatandaşın kamera karşısına çıkmak istemediğini belirterek, sıkıntılı altınları analize göndereceğini ifade etti.

“ÇEVRE İLLERDEN GELENLERDE SIK KARŞILAŞIYORUZ”

Elazığ Kuyumcular Odası yönetimi olarak denetimleri sıkı tuttuklarını vurgulayan Özdemir, “Denetimlerimizi çok sıkı tutuyoruz. Bu sahte, ikinci baskı olayını şehirde minimize etmeye çalışıyoruz. Ancak özellikle çevre illerden gelen tam ve cumhuriyet altınlarında bu sıkıntıyla çok sık karşılaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Kuyumcu, meslektaşlarına analiz makinesi bulundurmaları tavsiyesinde bulunurken, vatandaşları da düğün takılarını güvendikleri kuyumcularda kontrol ettirmeleri konusunda uyardı.