Cemil Tugay neden istifa etti? CHP Genel Merkezi'yle sert tartışma iddiası - Son Dakika
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Cemil Tugay neden istifa etti? CHP Genel Merkezi'yle sert tartışma iddiası

Cemil Tugay neden istifa etti? CHP Genel Merkezi\'yle sert tartışma iddiası
19.06.2026 06:41
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CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, istifa öncesinde CHP Genel Merkezi ile kritik bir atama nedeniyle görüş ayrılığı yaşadığı iddia edildi. Tugay'ın, Çağatay Güç'ün görevden alınarak yerine Utku Gümrükçü'nün atanmasına karşı çıktığı ve kararın geri çekilmesini istediği öne sürülürken, CHP yönetiminin ise MYK kararlarının değiştirilemeyeceği yönünde yanıt verdiği iddia edildi.

CHP'den istifa ederek görevine bağımsız devam edeceğini açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, istifa öncesinde CHP Genel Merkezi ile kritik bir atama konusunda görüş ayrılığı yaşadığı iddia edildi. Tugay'ın, Çağatay Güç'ün görevden alınmasına ve yerine Utku Gümrükçü'nün atanmasına karşı çıkarak kararın geri çekilmesini istediği öne sürüldü.

İSTİFA KARARININ ARDINDAN DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın kararı siyaset gündemindeki yerini korurken, istifa öncesinde yaşananlara ilişkin dikkat çeken gazeteci Barış Yarkadaş tarafından kritik bir iddia ortaya atıldı.

Tugay'ın, CHP Genel Merkezi ile İzmir'deki parti yönetimine ilişkin alınan bir karar nedeniyle görüş ayrılığı yaşadığı öne sürüldü.

İddiaya göre Cemil Tugay, CHP Genel Merkezi'ni arayarak Çağatay Güç'ün görevden alınmasını ve yerine Utku Gümrükçü'nün atanmasını doğru bulmadığını ifade etti.

Tugay'ın görüşmede, "Keşke bizimle de istişare etseydiniz. Burada biz de siyaset yapıyoruz, bizim de fikrimizi alsaydınız" dediği ileri sürüldü.

ATAMANIN GERİ ÇEKİLMESİNİ İSTEDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

İddiaya göre Tugay, Genel Merkez'den Utku Gümrükçü'nün atanmasına ilişkin kararın durdurulmasını ve geri alınmasını talep etti. Ancak CHP yönetiminin bu talebe olumlu yanıt vermediği öne sürüldü.

Tugay'ın söz konusu atamanın İzmir teşkilatında ve yerel siyasette karşılıklarının dikkate alınması gerektiğini savunduğu, alınan kararın yeniden değerlendirilmesini istediği iddia edildi.

"MYK KARARLARININ DEĞİŞMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

İddiaya göre görüşme sırasında CHP Parti Meclisi Üyesi Müslim Sarı da devreye girerek CHP'nin kurumsal bir parti olduğunu vurguladı. Sarı'nın, Merkez Yönetim Kurulu tarafından alınan kararların değiştirilmesinin mümkün olmadığını ifade ettiği öne sürüldü. CHP yönetiminin kararın arkasında durmasıyla birlikte taraflar arasındaki görüş ayrılığının daha da derinleştiği iddia edildi.

TUGAY İSTİFA AÇIKLAMASINDA DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Cemil Tugay, CHP'den istifa ettiğini duyurduğu açıklamada parti içinde yaşanan gelişmelere sert eleştiriler yöneltmişti. Tugay açıklamasında, son dönemde alınan ihraç kararlarının endişe verici olduğunu belirtirken, İzmir İl Başkanı'nın görevden alınmasını ise "İzmir'in siyasi iradesine yapılmış büyük bir haksızlık ve kabul edilemez bir yanlış" olarak değerlendirmişti.

Parti üyeleri ve seçmenlerden gelen siyasi iradenin göz ardı edildiğini savunan Tugay, bu durumun gelecekte benzer kararların alınacağının işareti olduğunu ifade etmişti.

Tugay ayrıca, ülkenin her türlü vesayet ve manipülasyondan uzak, halkın hakları ve refahı için çalışan bir CHP'ye ihtiyaç duyduğunu belirterek, mevcut yapının bu mücadelenin çatısı olmadığını düşündüğü için partiden istifa ettiğini açıklamıştı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, bundan sonraki süreçte görevini bağımsız olarak sürdüreceğini ve İzmirlilere hizmet etmeye devam edeceğini duyurmuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Merkez Yürütme Kurulu, Kemal Kılıçdaroğlu, Çağatay Güç, Cemil Tugay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cemil Tugay neden istifa etti? CHP Genel Merkezi'yle sert tartışma iddiası - Son Dakika

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