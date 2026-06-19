İsmail Kartal kararı sonrası Aziz Yıldırım'ın yıllar önceki sözleri yeniden gündemde

Fenerbahçe'de günlerdir teknik direktörlük görevi için Aykut Kocaman'ın ismi konuşuluyordu. Ancak sarı-lacivertli yönetim son kararını İsmail Kartal'dan yana kullandı ve deneyimli teknik adamla 1 yıllık sözleşme imzaladı.

ESKİ SÖZLERİ YENİDEN PAYLAŞILIYOR

İsmail Kartal kararının ardından Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın yıllar önce yaptığı bir açıklama yeniden gündeme geldi. Sarı-lacivertli taraftarlar tarafından yeniden paylaşılan görüntülerde Yıldırım'ın karar alma süreçlerine ilişkin kullandığı ifadeler dikkat çekti.

"SANİYEDE KARAR VERİRİM"

Aziz Yıldırım söz konusu açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ben Fenerbahçe menfaatleri için gerekirse saniyede karar veririm. Öyle 3 dakika falan beklemem. Kimse Fenerbahçe'den büyük değildir."

BİNLERCE KEZ PAYLAŞILDI

İsmail Kartal'ın göreve getirilmesinin ardından yeniden dolaşıma giren video, Fenerbahçeliler tarafından binlerce kez paylaşıldı. Taraftarların bir bölümü, teknik direktör tercihiyle Yıldırım'ın yıllar önceki sözleri arasında bağlantı kurarken, görüntüler kısa sürede en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.