BAE’de 15 yaş altına sosyal medya yasağı - Son Dakika
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BAE’de 15 yaş altına sosyal medya yasağı

BAE’de 15 yaş altına sosyal medya yasağı
18.06.2026 13:40
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Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımı yasaklandı. Bakanlar Kurulu kararıyla asgari yaş sınırı 15 olarak belirlenirken, ebeveyn izni de bu yasağa istisna oluşturmayacak.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), çocukların dijital ortamda korunmasına yönelik dikkat çeken bir adım attı. Ülkede 15 yaşın altındaki çocukların sosyal medya kullanması yasaklandı.

BAE resmi haber ajansı WAM'ın aktardığına göre, Bakanlar Kurulu tarafından çocukların sosyal medya platformlarına erişimini düzenleyen yeni bir karar kabul edildi.

15 YAŞ SINIRI GETİRİLDİ

Yeni düzenlemeyle birlikte sosyal medya kullanımında asgari yaş sınırı 15 olarak belirlendi. Karar kapsamında 15 yaşından küçük çocukların sosyal medya hesabı açması ve mevcut hesaplarını kullanması yasaklandı.

Ayrıca bu yaş grubundaki kullanıcıların sosyal medya platformlarının sunduğu tüm özelliklere erişimi de engellenecek.

EBEVEYN İZNİ DE GEÇERLİ OLMAYACAK

BAE Başbakanı ve Dubai Emiri Muhammed bin Raşid Al Mektum, düzenlemenin çocukların dijital ortamda daha güvenli şekilde bulunmalarını amaçladığını belirtti.

Al Mektum, çocukların yaşlarına uygun, güvenli ve dengeli bir dijital ortamda teknolojiden yararlanmalarını hedeflediklerini ifade ederken, ebeveyn izninin de yasağa istisna oluşturmayacağını vurguladı.

DİJİTAL GÜVENLİK HEDEFİ

BAE yönetimi, yeni düzenlemeyle birlikte dijital güvenliği artırmayı ve çocukların çevrim içi ortamda karşılaşabilecekleri riskleri azaltmayı hedefliyor. Yetkililer, kararın teknolojideki hızlı değişime uyum sağlama ve çocukları dijital tehditlerden koruma amacı taşıdığını belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BAE’de 15 yaş altına sosyal medya yasağı - Son Dakika

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SON DAKİKA: BAE’de 15 yaş altına sosyal medya yasağı - Son Dakika
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