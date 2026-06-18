Boşanma Sürecinde Silahlı Saldırı: Kadın Bacağını Kaybetti - Son Dakika
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Boşanma Sürecinde Silahlı Saldırı: Kadın Bacağını Kaybetti

Boşanma Sürecinde Silahlı Saldırı: Kadın Bacağını Kaybetti
18.06.2026 11:47
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Fethiye'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından vurulan Hatice K., bir bacağını kaybetti, diğeri için tedavi ediliyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından av tüfeğiyle vurulan kadın, bir bacağını kaybetti. Hastanede tedavisi süren kadının diğer bacağını kurtarmak için mücadele ediliyor.

Fethiye'de yaşayan Hatice K. (43), boşanma aşamasında olduğu eşi Veli K. (46) tarafından 24 Ocak tarihinde uğradığı silahlı saldırı sonrası ağır yaralanmış ve Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti. 3 haftalık yoğun bakım sürecinin ardından sol bacağı kesilen, sağ bacağını kurtarmak için ise tedavisi devam eden Hatice K., yaşadığı dehşet anlarını ve verdiği yaşam mücadelesini hastane odasında anlattı.

"Sırf boşanmak istediğim için vuruldum"

Uğradığı saldırı nedeniyle hayatının altüst olduğunu ifade eden Hatice K., olay gününü ve tedavi sürecini şu sözlerle aktardı:

"24 Ocak'ta eşim tarafından av tüfeğiyle acımasızca, ondan sadece boşanmak istediğim için bacaklarımdan vuruldum. Fethiye'deki ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildim. 3 hafta yoğun bakımda yattım. Yoğun bakım sürecinde doktorlar sol bacağımı kurtaramayacakları için kestiler. Sağ bacağım için de o zamandan beri tedavi uyguluyorlar, deri nakli yapıyorlar"

"Tüfeğin saçmaları dokuları öldürmüş"

Sağ bacağını kaybetmemek için doktorların yoğun bir çaba sarf ettiğini ancak durumun ciddiyetini koruduğunu belirten Hatice K., "Yoğun bakımdan sonra Plastik Cerrahi servisine geldim. Açık yaralar olduğu için bacağımda av tüfeğinin saçmaları bütün bacağa yayılmış. Parçalı kırıklar var; sinirler, dokular hepsi ölmüş. İki keredir o yara kapatılamıyor, doku tutmuyor. Şimdi üçüncü ameliyat planlanıyor. Doktorlarımız sağ olsun, bacağımı kurtarmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Ben de sürekli dua ediyorum. Umutsuzca burada yatağa mahkum bir şekilde hayatıma devam ediyorum" diye konuştu.

"Ben sensiz yaşayamam, seni öldürürüm diyordu"

Eşinin kendisini uzun süredir planlı bir şekilde tehdit ettiğini söyleyen talihsiz kadın, "Beni sürekli öldürmekle, yaşatmamakla tehdit ediyordu. 'Bu şehirde duramazsın, Fethiye'de yaşayamazsın. Ben sensiz yaşayamam, seni öldürürüm. ya benimle barışacaksın' diyerek bana, çevreme, aileme ve arkadaşlarıma tehditler savuruyordu. Sonrasında barışmak istedi, ben kabul etmedim. Barışmak istemeyince bir gün ortağına 'Ben onu vurmaya gidiyorum, yaşatmayacağım' demiş. Av tüfeğini alıp bulunduğum yerde acımasızca beni bacaklarımdan vurdu" dedi.

Bir bacağını kaybeden ve diğer bacağı için de yatağa bağımlı halde tedavisinin sürmesini bekleyen Hatice K., "Bir bacağım gitti. Bana yardım edebilecek maddi, manevi bütün destekleri bekliyorum. Ayrıca bu durumun hiçbir kadının başına gelmemesini diliyorum, hiç kimse bunu hak etmiyor. Kadın, erkek fark etmez; herkes lütfen sesimi duysun, elinden geleni yapsın" dedi.

Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Veli K.'nın yargılanma süreci ise devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Fethiye, Muğla, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Boşanma Sürecinde Silahlı Saldırı: Kadın Bacağını Kaybetti - Son Dakika

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