Aziz Yıldırım'dan Topuk Yaylası'na baskın! Gördüklerine inanamadı, gereğini yaptı - Son Dakika
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Aziz Yıldırım'dan Topuk Yaylası'na baskın! Gördüklerine inanamadı, gereğini yaptı

Aziz Yıldırım\'dan Topuk Yaylası\'na baskın! Gördüklerine inanamadı, gereğini yaptı
19.06.2026 09:33
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Aziz Yıldırım, Topuk Yaylası Tesisleri'ne sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Tesislerdeki eksiklere tepki gösteren Yıldırım'ın, mevcut tesis müdürüyle yolların ayrılması yönünde karar aldığı ve yerine eski dönemden bir ismi getirmeyi planladığı iddia edildi.

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürerken, sarı-lacivertli kulüpte dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sercan Hamzaoğlu'nun özel haberine göre Başkan Aziz Yıldırım, yaklaşık 3 gün önce Topuk Yaylası Tesisleri'ne sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

EKSİKLERİ YERİNDE İNCELEDİ

Habere göre Yıldırım, tesislerdeki eksikleri ve mevcut durumu yerinde inceledi. Tesislerin son durumundan memnun kalmadığı belirtilen tecrübeli başkanın, sorumlu personele sert ifadeler kullandığı öne sürüldü.

"BEN SİZE BURAYI BÖYLE Mİ BIRAKTIM?"

Aziz Yıldırım'ın incelemeler sırasında, "Ben size burayı böyle mi bıraktım? Bir tane çivi çakmadınız mı?" sözleriyle tepki gösterdiği iddia edildi. Başkanın özellikle tesislerdeki bakım ve yenileme eksikliklerinden rahatsız olduğu belirtildi.

TESİS MÜDÜRÜ DEĞİŞİYOR İDDİASI

Öte yandan haberde mevcut tesis müdürüyle yolların ayrılmasının beklendiği de aktarıldı. Yerine ise Aziz Yıldırım'ın önceki başkanlık döneminde görev yapan tecrübeli bir ismin getirileceği öne sürüldü.

YENİ DÖNEMDE DÜZENLEME

Fenerbahçe yönetiminin yeni dönemde kulübün tüm tesislerinde kapsamlı bir çalışma yürütmeyi planladığı ifade edilirken, Topuk Yaylası'ndaki gelişmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

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Son Dakika Spor Aziz Yıldırım'dan Topuk Yaylası'na baskın! Gördüklerine inanamadı, gereğini yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aziz Yıldırım'dan Topuk Yaylası'na baskın! Gördüklerine inanamadı, gereğini yaptı - Son Dakika
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