TRT'de bir skandal daha! Dünya Kupası'nı izlemek için televizyonu açanlar şoke oldu - Son Dakika
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TRT'de bir skandal daha! Dünya Kupası'nı izlemek için televizyonu açanlar şoke oldu

TRT\'de bir skandal daha! Dünya Kupası\'nı izlemek için televizyonu açanlar şoke oldu
19.06.2026 08:17
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TRT, Kanada - Katar maçında sakatlık nedeniyle duran oyunu su molası sanarak reklama gitti. Yayına geri döndükten kısa süre sonra hakemin gerçek su molasını vermesi üzerine ikinci kez reklama geçilince izleyiciler yaşanan karışıklık karşısında şaşkınlık yaşadı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın Türkiye yayıncısı TRT, bir kez daha yayın hatasıyla gündeme geldi. İran - Yeni Zelanda maçında takımları karıştıran anlatımın ardından bu kez Kanada ile Katar arasında oynanan karşılaşmada su molası karışıklığı yaşandı.

SU MOLASI SANIP REKLAMA GİTTİLER

Mücadelenin 22. dakikasında Katarlı bir futbolcu kendi ceza sahasında sakatlandı. Hakem sağlık ekiplerini sahaya çağırırken, yayın sırasında su molası verildiği düşünülerek reklama geçildi. Ancak kısa süre sonra oyunun devam ettiği anlaşılınca TRT yaklaşık 1,5 dakika sonra apar topar yayına geri döndü.

BİR DAKİKA SONRA GERÇEK SU MOLASI GELDİ

Yayına dönüldüğünde spiker, hakemin su molası verdiğini ifade etti. Ancak bu dönüşten yaklaşık bir dakika sonra hakem gerçekten su molasını işaret etti. Bunun üzerine TRT bir kez daha reklam yayınına geçti.

İZLEYİCİLER ŞAŞKINLIK YAŞADI

Peş peşe yaşanan yayın geçişleri nedeniyle karşılaşmayı takip eden futbolseverler ne olduğunu anlamakta zorlandı. TRT, Dünya Kupası yayınlarında kısa süre önce İran - Yeni Zelanda maçında yaşanan anlatım hatasıyla da eleştirilmişti.

Dünya Kupası, Kanada, Katar, Spor, Trt, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası TRT'de bir skandal daha! Dünya Kupası'nı izlemek için televizyonu açanlar şoke oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Bayram Aydın Bayram Aydın:
    Liyakatsizlerin oldugu yerde başarı olmaz öyle degilmi trol edebali 0 1 Yanıtla
  • Mustafa ŞEKER Mustafa ŞEKER:
    Hata olabilir ama bunu özel TV kanalları büyük bir olay gibi gündemde tutmaları tamamen ticari kavgalarıdır. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: TRT'de bir skandal daha! Dünya Kupası'nı izlemek için televizyonu açanlar şoke oldu - Son Dakika
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