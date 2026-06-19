İran'dan ABD'ye Sert Uyarı - Son Dakika
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İran'dan ABD'ye Sert Uyarı

19.06.2026 02:38
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İran Meclis Başkanı Galibaf, ABD'nin anlaşmaya uymaması halinde sert bir yanıt vereceklerini duyurdu.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD'yi İran'la varılan anlaşmanın hükümlerine uyması konusunda uyararak, "Karşı tarafın sözünü tutmaması, anlaşmayı ihlal etmesi ve aşırı taleplerde bulunması durumunda, düşmana ezici bir yanıt vermekten çekinmeyiz. Savaşta bir kez tokat yediler, aynı yolu seçerlerse bu kez daha sert bir tokat yerler" açıklamasında bulundu.

ABD ve İran arasında varılan anlaşmanın iki ülkenin devlet başkanları tarafından imzalanmasının ardından, Tahran yönetiminden Washington'a dikkat çeken bir uyarı geldi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kendilerine verilen görevin anlaşmanın şart ve hükümlerinin yerine getirilmesini sağlamak olduğunu belirterek, "Karşı tarafın sözünü tutmaması, anlaşmayı ihlal etmesi ve aşırı taleplerde bulunması durumunda, düşmana ezici bir yanıt vermekten çekinmeyiz" dedi. Anlaşmanın ihlal edilmesi durumunda buna verecekleri yanıtın sert olacağı konusunda uyaran Galibaf, "Savaşta bir kez tokat yediler, aynı yolu seçerlerse bu kez daha sert bir tokat yerler" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İran'dan ABD'ye Sert Uyarı - Son Dakika

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