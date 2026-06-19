6 gol, 2 kırmızı kart ve yürekleri ağza getiren sakatlık

2026 Dünya Kupası B Grubu ikinci hafta maçında Kanada ile Katar karşılaştı. Vancouver BC Place'de oynanan mücadeleyi Kanada, 6-0'lık skorla kazandı.

KANADA MAÇA HIZLI BAŞLADI

Maça hızlı başlayan Kanada, 16. dakikada Cyle Larin, 29. dakikada Jonathan David'in golleriyle skoru 2-0'a getirmeyi başardı.

KATAR 10 KİŞİ KALDI

Mücadelenin 33. dakikasında Katarlı futbolcu Homam Ahmed, rakibine yaptığı faulün ardından bariz gol şansını engellediği sebebiyle direkt kırmızı kart gördü.

İLK YARI BİTMEDEN FARK 3'E ÇIKTI

Kırmızı kartın ardından baskısını iyice artıran Kanada, Jonathan David'in 45+3'te attığı golle farkı 3'e çıkardı ve ilk yarı Kanada'nın 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

İKİNCİ YARININ BAŞINDA KORKU DOLU ANLAR

Mücadelenin 53. dakikasında ciddi bir sakatlık yaşandı. Kanadalı futbolcu Ismael Kone, Katarlı Assim Modibo'nun müdahalesi sonucunda acılar içinde yerde kaldı. Sağlık heyeti ve takım arkadaşları hızla aksiyon alıp oyuncunun etrafında çember oluşturarak görüntü alınmasını engelledi. Bu anlarda kameralar oyuncunun son durumunu ve sakatlandığı pozisyonu ekranlara getirmekten kaçındı.

Dakikalar süren tedavisinin ardından oyuna devam edemeyen Kone, sedyeyle oyundan çıktı. Katarlı futbolcu Madibo, yaptığı faulün ardından VAR incelemesi sonunda kırmızı kartla oyundan atıldı ve Katar 9 kişi kaldı.

KANADA GOLLERİNE DEVAM ETTİ

Rakibinin 9 kişi kalmasıyla beraber oyunun tek hakimi olan Kanada, 64. dakikada Saliba, 75. dakikada Mohamed Nacur Almanai (K.K) ve 90+2'de takımının Jonathan David'in golleriyle skoru 6-0 yaptı. David, Messi'nin ardından turnuvada hat-trick yapan ikinci oyuncu oldu.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Kanada, puanını 4'e çıkardı. Katar ise son maç öncesi 1 puanda kaldı. Grubun son hafta maçında Kanada, İsviçre ile karşılaşacak. Katar'ın rakibi ise Bosna Hersek olacak.