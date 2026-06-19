6 gol, 2 kırmızı kart ve yürekleri ağza getiren sakatlık - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

6 gol, 2 kırmızı kart ve yürekleri ağza getiren sakatlık

6 gol, 2 kırmızı kart ve yürekleri ağza getiren sakatlık
19.06.2026 03:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2026 Dünya Kupası B Grubu ikinci hafta maçında Kanada, Katar'ı 6-0 mağlup etti. Katar mücadeleyi 9 kişi tamamladı. Mücadelenin ikinci yarısında Kanadalı futbolcu Ismael Kone ciddi bir sakatlık yaşadı ve oyun dakikalarca durdu. Sedyeyle oyundan alınan yıldız oyuncunun bacağından ciddi bir sakatlık yaşadığı belirtildi.

2026 Dünya Kupası B Grubu ikinci hafta maçında Kanada ile Katar karşılaştı. Vancouver BC Place'de oynanan mücadeleyi Kanada, 6-0'lık skorla kazandı.

KANADA MAÇA HIZLI BAŞLADI

Maça hızlı başlayan Kanada, 16. dakikada Cyle Larin, 29. dakikada Jonathan David'in golleriyle skoru 2-0'a getirmeyi başardı.

6 gol, 2 kırmızı kart ve yürekleri ağza getiren sakatlık

KATAR 10 KİŞİ KALDI

Mücadelenin 33. dakikasında Katarlı futbolcu Homam Ahmed, rakibine yaptığı faulün ardından bariz gol şansını engellediği sebebiyle direkt kırmızı kart gördü.

İLK YARI BİTMEDEN FARK 3'E ÇIKTI 

Kırmızı kartın ardından baskısını iyice artıran Kanada, Jonathan David'in 45+3'te attığı golle farkı 3'e çıkardı ve ilk yarı Kanada'nın 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

6 gol, 2 kırmızı kart ve yürekleri ağza getiren sakatlık

İKİNCİ YARININ BAŞINDA KORKU DOLU ANLAR

Mücadelenin 53. dakikasında ciddi bir sakatlık yaşandı. Kanadalı futbolcu Ismael Kone, Katarlı Assim Modibo'nun müdahalesi sonucunda acılar içinde yerde kaldı. Sağlık heyeti ve takım arkadaşları hızla aksiyon alıp oyuncunun etrafında çember oluşturarak görüntü alınmasını engelledi. Bu anlarda kameralar oyuncunun son durumunu ve sakatlandığı pozisyonu ekranlara getirmekten kaçındı. 

6 gol, 2 kırmızı kart ve yürekleri ağza getiren sakatlık

Dakikalar süren tedavisinin ardından oyuna devam edemeyen Kone, sedyeyle oyundan çıktı.  Katarlı futbolcu Madibo, yaptığı faulün ardından VAR incelemesi sonunda kırmızı kartla oyundan atıldı ve Katar 9 kişi kaldı.

6 gol, 2 kırmızı kart ve yürekleri ağza getiren sakatlık

KANADA GOLLERİNE DEVAM ETTİ

Rakibinin 9 kişi kalmasıyla beraber oyunun tek hakimi olan Kanada, 64. dakikada Saliba, 75. dakikada Mohamed Nacur Almanai (K.K) ve 90+2'de takımının Jonathan David'in golleriyle skoru 6-0 yaptı. David, Messi'nin ardından turnuvada hat-trick yapan ikinci oyuncu oldu. 

6 gol, 2 kırmızı kart ve yürekleri ağza getiren sakatlık

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Kanada, puanını 4'e çıkardı. Katar ise son maç öncesi 1 puanda kaldı. Grubun son hafta maçında Kanada, İsviçre ile karşılaşacak. Katar'ın rakibi ise Bosna Hersek olacak.

Dünya Kupası, Futbol, Kanada, Katar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası 6 gol, 2 kırmızı kart ve yürekleri ağza getiren sakatlık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi Kaza sonrası acı haber geldi Direksiyon başında kalp krizi geçirdi! Kaza sonrası acı haber geldi
Dünyada yalnızca İsrail’in tanıdığı ülke Askeri üs sözü verdiler Dünyada yalnızca İsrail'in tanıdığı ülke! Askeri üs sözü verdiler
İletişim Başkanlığı’ndan “Yeşil pasaportla seyahat dönemi bitti“ iddiasına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan "Yeşil pasaportla seyahat dönemi bitti" iddiasına yalanlama
Malatya’da 57 yaşındaki adam arkadaşının evinde ölü bulundu Malatya'da 57 yaşındaki adam arkadaşının evinde ölü bulundu
6 gollü düelloda kazanan İngiltere 6 gollü düelloda kazanan İngiltere
Trump ve Pezeşkiyan imzaları attı İşte mutabakat metninde yer alan 14 madde Trump ve Pezeşkiyan imzaları attı! İşte mutabakat metninde yer alan 14 madde
Devrilen motosikletten düşen genç yaralandı, annesi yanından ayrılmadı Devrilen motosikletten düşen genç yaralandı, annesi yanından ayrılmadı
ABD ve İran tarihi anlaşmayı imzaladı: Mutabakat resmen yürürlüğe girdi ABD ve İran tarihi anlaşmayı imzaladı: Mutabakat resmen yürürlüğe girdi
Mersin’de kayıp olarak aranan gencin kazada hayatını kaybettiği ortaya çıktı Mersin'de kayıp olarak aranan gencin kazada hayatını kaybettiği ortaya çıktı
Okul katliamında şok detay 14 yaşındaki cani saldırı sırasında canlı yayın açmış Okul katliamında şok detay! 14 yaşındaki cani saldırı sırasında canlı yayın açmış
45 ilde Narko Pars operasyonu 352 şüpheli yakalandı 45 ilde Narko Pars operasyonu! 352 şüpheli yakalandı
Ukrayna’da skandal görüntü Türk restoran sahibi yaşlı kadını öldüresiye dövdü Ukrayna'da skandal görüntü! Türk restoran sahibi yaşlı kadını öldüresiye dövdü
İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı

00:13
CHP’de İzmir depremi Tire Belediye Başkanı da istifa etti
CHP'de İzmir depremi! Tire Belediye Başkanı da istifa etti
00:04
ABD’deki Times Meydanı’nda silahlı saldırı
ABD'deki Times Meydanı'nda silahlı saldırı
00:04
İnanılmaz İsviçre-Bosna Hersek karşılaşmasının son 15 dakikasında gol yağmuru
İnanılmaz! İsviçre-Bosna Hersek karşılaşmasının son 15 dakikasında gol yağmuru
23:51
Aykut Kocaman, Fenerbahçe teknik direktörü olamayacağını bakın nereden öğrenmiş
Aykut Kocaman, Fenerbahçe teknik direktörü olamayacağını bakın nereden öğrenmiş
23:19
Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan Kenan Doğulu’dan ilk açıklama
Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan Kenan Doğulu'dan ilk açıklama
23:07
Volkan Demirel’den ’’Fenerbahçe’yi reddetti’’ iddialarına yanıt
Volkan Demirel'den ''Fenerbahçe'yi reddetti'' iddialarına yanıt
22:58
ABD Başkan Yardımcısı Vance: İsrail, İran’ı Libya’ya dönüştürmek istiyor
ABD Başkan Yardımcısı Vance: İsrail, İran'ı Libya'ya dönüştürmek istiyor
22:53
Bu kez de Galatasaray, Mourinho’nun prensini istiyor
Bu kez de Galatasaray, Mourinho'nun prensini istiyor
21:29
Cemil Tugay, CHP’den istifa etti
Cemil Tugay, CHP'den istifa etti
20:51
Hamaney’den, ABD ile varılan mutabakata ilişkin ilk açıklama
Hamaney'den, ABD ile varılan mutabakata ilişkin ilk açıklama
20:06
ABD: İran limanlarına girip çıkan gemilere yönelik deniz ablukasını tamamen kaldırdık
ABD: İran limanlarına girip çıkan gemilere yönelik deniz ablukasını tamamen kaldırdık
19:53
70 milyon TL’lik çek cezası ile ilgili Haluk Levent’ten açıklama
70 milyon TL'lik çek cezası ile ilgili Haluk Levent'ten açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2026 05:53:26. #7.13#
SON DAKİKA: 6 gol, 2 kırmızı kart ve yürekleri ağza getiren sakatlık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.