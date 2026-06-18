Nagihan'a ne içirdiler? Survivor'da kafa karıştıran görüntü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nagihan'a ne içirdiler? Survivor'da kafa karıştıran görüntü

Nagihan\'a ne içirdiler? Survivor\'da kafa karıştıran görüntü
18.06.2026 12:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Survivor 2026'da final üçlüsü için yapılan dev düelloda Nagihan Karadere'ye elenerek çeyrek finalde veda eden Sercan Yıldırım hüngür hüngür ağladı. Ancak geceye damga vuran asıl olay, Nagihan'a dışarıdan gizli takviye yapıldığı iddiası oldu.

Survivor 2026’da büyük finale artık sadece sayılı günler kala, Dominik’te tansiyon ve heyecan doruğa ulaştı. Mert Nobre, Ramazan Sarı, Nagihan Karadere ve Sercan Yıldırım’ın çeyrek finale kalmayı başardığı yarışmada, final üçlüsünü belirleyecek nefes kesen bir düello heyecanı yaşandı. Geceye hem dramatik bir veda hem de "torpil ve gizli takviye" iddiası damga vurdu.

SERCAN YILDIRIM ÇEYREK FİNALDE ELENDİ

Kıran kırana geçen çeyrek final düellosunda eski futbolcu Sercan Yıldırım, parkurların güçlü ismi Nagihan Karadere ile karşı karşıya geldi. Atışlarda ve hızda Nagihan’a mağlup olan Sercan Yıldırım, büyük finale günler kala Survivor hayallerine veda etti. Elenmenin verdiği büyük üzüntüyle adeta yıkılan Sercan, hüngür hüngür ağlayarak ekran başındakileri duygulandırdı.

NAGİHAN’A DIŞARIDAN TAKVİYE İDDİASI

Dün gece yaşanan elenme acısının önüne geçen ve sosyal medyada infial yaratan olay ise Nagihan Karadere ile ilgili ortaya atılan şok bir iddia oldu. Yarışma esnasında gizlice kaydedildiği öne sürülen bir görüntü, "Nagihan'a enerji takviyesi yapılıyor" tartışmasını başlattı. Görüntülerde, Pınar isimli bir kadının Nagihan’a yaklaşarak "Al bakalım şunu" dediği net bir şekilde duyuluyor. Bu teklif üzerine Nagihan’ın ise "Bu değil, sade istiyorum" diyerek karşılık vermesi dikkat çekiyor.

"BANA GELMESİ LAZIM!"

Sosyal medyada kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşan ve izleyicileri ayağa kaldıran videonun devamında ise Nagihan Karadere’nin, "Ama bana gelmesi lazım" diyerek ısrarcı olduğu anlar kameraya yansıyor.

Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Nagihan'a ne içirdiler? Survivor'da kafa karıştıran görüntü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ejderha Nefesi’ne Dikkat Ejderha Nefesi'ne Dikkat!
Tarladan servet fışkırdı Litresi 270 bin TL’den satılıyor Tarladan servet fışkırdı! Litresi 270 bin TL'den satılıyor
Kuşadası’nda Caretta Caretta Kaldırım Taşından Kurtarıldı Kuşadası'nda Caretta Caretta Kaldırım Taşından Kurtarıldı
Öldüren kumpir için komik tazminat Öldüren kumpir için komik tazminat
Milyonlarca araç sahibini tedirgin eden iddia yalanlandı Milyonlarca araç sahibini tedirgin eden iddia yalanlandı
2,5 milyon TL’ye araba aldı, gerçeği öğrenince dünyası başına yıkıldı 2,5 milyon TL'ye araba aldı, gerçeği öğrenince dünyası başına yıkıldı

12:18
Elazığ’da düğün altınlarında sahte ve düşük ayar şoku
Elazığ'da düğün altınlarında sahte ve düşük ayar şoku
12:04
Trump’tan görülmemiş geri adım Defalarca yalanladığı madde mutabakata girdi
Trump'tan görülmemiş geri adım! Defalarca yalanladığı madde mutabakata girdi
12:02
CHP’li Günaydın’ın tedbir kararı kaldırıldı
CHP'li Günaydın'ın tedbir kararı kaldırıldı
11:22
Evli kadınla basıldığı iddia edilmişti İşte o vali yardımcısının atandığı ilimiz
Evli kadınla basıldığı iddia edilmişti! İşte o vali yardımcısının atandığı ilimiz
11:17
Fenerbahçe’den son dakika teknik direktör açıklaması
Fenerbahçe'den son dakika teknik direktör açıklaması
11:07
AK Parti kaynakları en düşük emekli maaşı için rakam verdi
AK Parti kaynakları en düşük emekli maaşı için rakam verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2026 12:44:48. #7.13#
SON DAKİKA: Nagihan'a ne içirdiler? Survivor'da kafa karıştıran görüntü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.