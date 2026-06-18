İzmir\'de tarım işçisi minibüsü devrildi: 1 ölü, 11 yaralı

İzmir'in Kiraz ilçesinde mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan Ali Gezginer (52) idaresindeki 35 BD 184 plakalı minibüs, Değirmendere mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada işçilerden sürücünün eşi Gülseren Gezginer'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan sürücü ile 10 işçi ise Kiraz ve Ödemiş'teki devlet hastanelerine kaldırıldı.