Moskova Bölgesine İHA Saldırısı: 16 Yaralı - Son Dakika
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Moskova Bölgesine İHA Saldırısı: 16 Yaralı

18.06.2026 12:35
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Ukrayna'nın Moskova bölgesine düzenlediği İHA saldırısında 16 kişi yaralandı, hasar büyük.

Ukrayna'nın Rusya'nın başkenti Moskova ve çevresine yönelik düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırılarında bilanço ağırlaşıyor. Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov, saldırılarda 2'si çocuk olmak üzere 16 kişinin yaralandığını açıkladı.

Rus yetkililer, gece saatlerinde Moskova bölgesine yönelik geniş çaplı İHA saldırıları gerçekleştirildiğini duyurdu. Hava savunma sistemlerinin çok sayıda İHA'yı etkisiz hale getirdiği belirtilirken, bazı araçların yerleşim yerleri ve sivil alanlara isabet ettiği bildirildi.

ÇOK KATLI BİNA VURULDU

Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jukovskiy kentinde bir İHA'nın çok katlı bir binaya isabet ettiğini ve güvenlik gerekçesiyle bina sakinlerinin tahliye edildiğini belirtti.

Saldırının ardından bölgede acil durum ekipleri sevk edilirken, hasar tespit çalışmalarına başlandı.

ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE YANGIN ÇIKTI

Vorobyov, Lyubertsi kentinde bir spor salonu ile sanayi tesisinin de saldırılardan etkilendiğini açıkladı. Kotelniki kentinde bulunan bir alışveriş merkezinde ise İHA saldırısı sonrası yangın çıktığı bildirildi.

Yangına müdahale eden ekiplerin alevleri kontrol altına almak için yoğun çalışma yürüttüğü aktarıldı.

16 YARALI VAR

Rus yetkili, saldırılar sonucu 2'si çocuk toplam 16 kişinin yaralandığını belirterek, yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığını söyledi.

Vorobyov, "İHA saldırısı sonucu Moskova bölgesinde 2'si çocuk 16 kişi yaralandı. Yaralılara gerekli tıbbi destek sağlanıyor. Saldırıların ardından bölgede çalışmalar sürüyor" ifadelerini kullandı.

SALDIRILAR SÜRÜYOR

Son dönemde Ukrayna'nın Rusya'nın iç bölgelerine yönelik İHA saldırılarında artış yaşanırken, Moskova çevresindeki kritik altyapı tesisleri ve sivil alanlar da hedef alınıyor. Rus makamları, saldırılarla ilgili güvenlik önlemlerinin artırıldığını duyurdu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Moskova Bölgesine İHA Saldırısı: 16 Yaralı - Son Dakika

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