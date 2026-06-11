Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'nun "geçici olarak görevden uzaklaştırıldığı" iddiası tartışma yarattı - Son Dakika
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Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'nun "geçici olarak görevden uzaklaştırıldığı" iddiası tartışma yarattı

11.06.2026 06:16
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Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun seçimlere müdahale ettiği iddiasıyla geçici olarak görevden uzaklaştırıldığı yönündeki karar, hukuki geçerliliği tartışmalı bulunurken hükümet yetkilileri ve uzmanlar, bu yetkinin yalnızca Senato'da olduğunu belirtti. Petro ise görev süresini tamamlayacağını açıkladı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun seçimlere müdahale ettiği gerekçesiyle geçici olarak görevden uzaklaştırıldığına ilişkin iddialar, ülkede siyasi ve hukuki tartışmaları beraberinde getirdi.

Kolombiya Temsilciler Meclisi Soruşturma ve Suçlama Komisyonu Başkanı ve iktidar partisi Tarihsel İttifak'ın milletvekili Gloria Arizabaleta, hakkında inceleme yürütülen Cumhurbaşkanı Petro'nun "geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına" karar verdiğini duyurdu.

Arizabaleta, Petro'nun cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy verme işleminin sona ereceği 21 Haziran saat 16.00'ya kadar görevini icra etmekten geçici olarak men edilmesi gerektiğini savundu.

Kararın gerekçesi olarak, Petro'nun seçim sürecinde tarafsız kalması gerekirken iktidar koalisyonunun adayı Ivan Cepeda lehine siyasi kampanyaya müdahil olduğu iddiası gösterildi.

Petro hakkında özellikle sosyal medya paylaşımları ve kamuoyu önündeki açıklamaları nedeniyle "siyasete müdahale" suçlamasıyla soruşturma yürütülüyor.

Ancak söz konusu kararın hukuki geçerliliği tartışmalı bulunuyor.

Hükümet yetkilileri, hukukçular ve komisyonun bazı üyeleri, Temsilciler Meclisi Soruşturma ve Suçlama Komisyonunun cumhurbaşkanını görevden alma veya görevden uzaklaştırma konusunda anayasal yetkiye sahip olmadığını belirtiyor.

"Bu konuda karar vermeye yetkili tek kurum Senatodur"

Kolombiya İçişleri Bakanı Armando Benedetti, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, komisyonun cumhurbaşkanını görevden uzaklaştırma yetkisi bulunmadığını vurguladı.

Benedetti, şunları kaydetti:

"Hukuken, Suçlama Komisyonunun cumhurbaşkanını görevden uzaklaştırması söz konusu olamaz çünkü bu bir soruşturma komisyonudur. Temsilciler Meclisi Genel Kurulu bir suçlayıcı merci olarak hareket ettikten sonra, bu konuda karar vermeye yetkili tek kurum Senatodur."

Temsilciler Meclisi Soruşturma ve Suçlama Komisyonu Üyesi Alejandro Ocampo da komisyonun Petro'nun görevden uzaklaştırılması yönünde herhangi bir karar almadığını söyledi.

Ocampo, "Kamuoyunu bilgilendirmek isterim ki Cumhurbaşkanı Petro'ya yönelik alınmış herhangi bir karar bulunmamaktadır. Bazı medya organlarında yer alan, komisyonun Cumhurbaşkanı Petro'yu görevden uzaklaştırdığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır." açıklamasında bulundu.

"Durum böyle değil; görev süremin son gününde ayrılacağım"

Cumhurbaşkanı Petro ise iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, görev süresini tamamlayacağını belirterek, "Kolombiya Anayasası'nın dışına çıkarak hükümette kalacağıma dair iddialar ortaya atıldı. Durum böyle değil; görev süremin son gününde ayrılacağım." ifadesini kullandı.

Uzmanlar, Kolombiya Anayasası'na göre bir cumhurbaşkanını görevden uzaklaştırma veya görevden alma yetkisinin tek başına bir komisyon başkanında bulunmadığını, böyle bir sürecin ancak Senatonun yetki alanına girdiğini belirtiyor.

Kolombiya'da ikinci tur cumhurbaşkanı seçimi 21 Haziran'da iktidar partisi adayı Ivan Cepeda ile aşırı sağcı Aberlardo de la Espriella arasında olacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'nun 'geçici olarak görevden uzaklaştırıldığı' iddiası tartışma yarattı - Son Dakika

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