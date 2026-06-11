Dünya Kupası açılışında sahne alan Shakira ortalığı yıkıp geçti

FIFA Dünya Kupası'nın vazgeçilmez ismi haline gelen Kolombiyalı pop yıldızı Shakira, turnuvanın açılış töreninde sergilediği büyüleyici performansla adını bir kez daha tarihe altın harflerle yazdırdı. Dünyaca ünlü sanatçı, bu dev etkinlikte beşinci kez sahne alarak Dünya Kupası tarihinde bir ilki başardı.

SHAKIRA ORTALIĞI YIKIP GEÇTİ

Futbol dünyasının en büyük şöleni olan FIFA Dünya Kupası, açılış seremonisindeki görsel şovla hafızalara kazındı. Turnuvanın açılış töreninde sahneye çıkan Latin müziğinin efsane ismi Shakira, enerjik dansları ve hit şarkılarıyla milyarlarca izleyiciyi ekran başına kilitledi.

5. KEZ SAHNE ALARAK TARİHE GEÇTİ

Daha önce 2006 Almanya, 2010 Güney Afrika, 2014 Brezilya ve ardından gelen turnuvalardaki başarılarıyla kupa tarihinin simgelerinden biri haline gelen Shakira, bu son performansıyla erişilmesi güç bir rekorun sahibi oldu. Beş farklı Dünya Kupası organizasyonunda sahne alan ilk ve tek sanatçı unvanını kazanan Kolombiyalı yıldız, müzik ve futbolun evrensel bağını bir kez daha kanıtladı.