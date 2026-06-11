Dünya Kupası açılışında sahne alan Shakira ortalığı yıkıp geçti - Son Dakika
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Dünya Kupası açılışında sahne alan Shakira ortalığı yıkıp geçti

11.06.2026 21:09
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Kolombiyalı şarkıcı Shakira, FIFA Dünya Kupası açılış töreninde sahne alarak bu dev etkinlikte beş kez sahneye çıkan ilk sanatçı oldu.

FIFA Dünya Kupası'nın vazgeçilmez ismi haline gelen Kolombiyalı pop yıldızı Shakira, turnuvanın açılış töreninde sergilediği büyüleyici performansla adını bir kez daha tarihe altın harflerle yazdırdı. Dünyaca ünlü sanatçı, bu dev etkinlikte beşinci kez sahne alarak Dünya Kupası tarihinde bir ilki başardı.

SHAKIRA ORTALIĞI YIKIP GEÇTİ

Futbol dünyasının en büyük şöleni olan FIFA Dünya Kupası, açılış seremonisindeki görsel şovla hafızalara kazındı. Turnuvanın açılış töreninde sahneye çıkan Latin müziğinin efsane ismi Shakira, enerjik dansları ve hit şarkılarıyla milyarlarca izleyiciyi ekran başına kilitledi.

Dünya Kupası açılışında sahne alan Shakira ortalığı yıkıp geçti

5. KEZ SAHNE ALARAK TARİHE GEÇTİ

Daha önce 2006 Almanya, 2010 Güney Afrika, 2014 Brezilya ve ardından gelen turnuvalardaki başarılarıyla kupa tarihinin simgelerinden biri haline gelen Shakira, bu son performansıyla erişilmesi güç bir rekorun sahibi oldu. Beş farklı Dünya Kupası organizasyonunda sahne alan ilk ve tek sanatçı unvanını kazanan Kolombiyalı yıldız, müzik ve futbolun evrensel bağını bir kez daha kanıtladı.

Dünya Kupası, Shakira, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Dünya Kupası açılışında sahne alan Shakira ortalığı yıkıp geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • tektabamcaa1 tektabamcaa1:
    Yemin ediyorum şeye sürülecek aklınız yok dünya kupası lan bu dünya kupası hey Allahım ya 0 0 Yanıtla
  • tektabamcaa1 tektabamcaa1:
    Akıl sorununuzmu var hanımefendi dünya kupası açılış şovu bu Türkiye değil boş boş gezip yoruma koşuyorsunuz insan bi yorum yazarken önce Bi okur neymiş ne değilmiş 0 0 Yanıtla
  • Ahmed Yıldız Ahmed Yıldız:
    yukarıda yorum yapan arkadaşların haberi hiç okumadan yazmışlar, sanki etkinlik Türkiye'de olmuş gibi yazmışlar, cahillik başa bela ne diyelim 0 0 Yanıtla
  • Belma Bingöl Belma Bingöl:
    yok böyle işler hep aynı şekilde gidiyo vatandaş cebe çekmiyo bir şey bu gösteri masrafları nerden çıkıyo halktan çıkıyo işte bu da böyle gidiyo gidiyo hep böyle oluyo devasa etkinlikler yapılıyo milyarlar harcınıyo ama sokakta insanlar açlıktan kırılıyo ne kadar video ne kadar fotoğraf çeksinler yine de halk mumuş oluyo 0 0 Yanıtla
  • Ümit Oral Ümit Oral:
    eski zamanlarda biz böyle gösterilere milyarlar harcamazdık ?? şimdi her şey para para para ?? ben emekli maaşımla geçinmeye çalışırken milyarlık etkinlikler yapılıyo ?? Shakira çok iyi şarkı söylüyo tabii ama birde bunun maliyeti var ya ?? bu parayla ne kadar aileye yardım edebilirdik 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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SON DAKİKA: Dünya Kupası açılışında sahne alan Shakira ortalığı yıkıp geçti - Son Dakika
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