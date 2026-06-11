İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturmasında gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve aralarında ünlülerin de olduğu 23 şüpheliden 10'u tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3. Sayfa › İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturmasında gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve aralarında ünlülerin de olduğu 23 şüpheliden 10'u tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. - Son Dakika
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