İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturmasında gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve aralarında ünlülerin de olduğu 23 şüpheliden 10'u tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. - Son Dakika
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturmasında gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve aralarında ünlülerin de olduğu 23 şüpheliden 10'u tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

11.06.2026 23:22
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturmasında gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve aralarında ünlülerin de olduğu 23 şüpheliden 10'u tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturmasında gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve aralarında ünlülerin de olduğu 23 şüpheliden 10'u tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, 3. Sayfa, İstanbul, Ünlüler, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturmasında gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve aralarında ünlülerin de olduğu 23 şüpheliden 10'u tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturmasında gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve aralarında ünlülerin de olduğu 23 şüpheliden 10'u tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. - Son Dakika
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