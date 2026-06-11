CHP\'den ayrılacaklar mı? Özgür Özel\'den net yanıt geldi

Mahkemenin "mutlak butlan" kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlığa döndüğü CHP'de kılıçlar iyice çekildi. Halk Tv canlı yayınında gündemi değerlendiren Özgür Özel, gelecekteki siyasi yol haritasına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"BU PARTİ KOLAY KOLAY TERK EDİLECEK BİR PARTİ DEĞİL"

Kendisine yöneltilen "Partiden ayrılacak mısınız?" sorusunu net bir dille yanıtlayan Özel, yeni bir parti kurma niyetlerinin olmadığını vurguladı. Siyasi mücadelelerini CHP çatısı altında sürdüreceklerini belirten Özel, şu ifadeleri kullandı: "Bahsettiğimiz partinin ilk kongresi Sivas Kongresi kabul edilen bir parti. Bu parti kolay kolay terk edilecek, bırakılacak bir parti değil. Bize karşı yapılanlar Türkiye'de bir seçim sistemi var.

"TEMEL MOTİVASYONUMUZ PARTİMİZİ GERİ ALMAK"

Tüm dünyadaki gibi itiraz ve kesinleşme üzerine kurulu. 3 yıl önce yapılmış kurultayı yok sayıp 6 yıl öncesine ışınlayan ve geçen yıl zamanı geldiği için tekrar örgütlenip yapılan kurultayı da yok sayan bir istinaf kararı var. Bunun hiçbir meşruluğu yok. Kendisine verilen talimatla tedbir kararı alarak işi çözümsüz bir noktaya getiriyorlar. Buradakiler de bunlardan bulduğu yüzle 'kurultay yapmayacağız' diyerek, bizi partiyi bırakıp gitmeye zorluyorlar sözüm ona. Siz bu partide seçimde yenilmişsiniz, sonra dönüp hiçbir girişimde bulunmamışsınız, siz 1 Nisancı olarak anılıyorsunuz.

Çaresiz kaldığımız noktada yapmamız gerekeni yaparız ama temel motivasyonumuz bir parti kurmak değil. Temel motivasyonumuz partimizi ve ülkemizi geri almak.

Ne kadar büyük bir hukuksuzluğun, ne kadar büyük bir hukuk tanımazlığın içinde olduğunu görmek açısından şunu görmek lazım. Benim ve ekibimin suçu seçim kazanmak, Ak Parti'ye tehdit oluşturmak. ABD ve İsrail'in bölgede planladığı nizama uyum gösterecek makul bir aktör olmayı reddetmek. Onların tarif ettiği düzenin içinde yer almayacağımızı söylemek."