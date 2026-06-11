CHP'den ayrılacaklar mı? Özgür Özel'den net yanıt geldi - Son Dakika
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CHP'den ayrılacaklar mı? Özgür Özel'den net yanıt geldi

CHP\'den ayrılacaklar mı? Özgür Özel\'den net yanıt geldi
11.06.2026 21:30
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Mahkemenin mutlak butlan kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı döndüğü CHP'de sular kaynarken, Özgür Özel katıldığı televizyon programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Partiden ayrılacak mısınız?" sorusuna yanıt veren Özel, "Çaresiz kaldığımız noktada yapmamız gerekeni yaparız ama temel motivasyonumuz bir parti kurmak değil. Temel motivasyonumuz partimizi ve ülkemizi geri almak." dedi.

Mahkemenin "mutlak butlan" kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlığa döndüğü CHP'de kılıçlar iyice çekildi. Halk Tv canlı yayınında gündemi değerlendiren Özgür Özel, gelecekteki siyasi yol haritasına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"BU PARTİ KOLAY KOLAY TERK EDİLECEK BİR PARTİ DEĞİL"

Kendisine yöneltilen "Partiden ayrılacak mısınız?" sorusunu net bir dille yanıtlayan Özel, yeni bir parti kurma niyetlerinin olmadığını vurguladı. Siyasi mücadelelerini CHP çatısı altında sürdüreceklerini belirten Özel, şu ifadeleri kullandı: "Bahsettiğimiz partinin ilk kongresi Sivas Kongresi kabul edilen bir parti. Bu parti kolay kolay terk edilecek, bırakılacak bir parti değil. Bize karşı yapılanlar Türkiye'de bir seçim sistemi var.

"TEMEL MOTİVASYONUMUZ PARTİMİZİ GERİ ALMAK"

Tüm dünyadaki gibi itiraz ve kesinleşme üzerine kurulu. 3 yıl önce yapılmış kurultayı yok sayıp 6 yıl öncesine ışınlayan ve geçen yıl zamanı geldiği için tekrar örgütlenip yapılan kurultayı da yok sayan bir istinaf kararı var. Bunun hiçbir meşruluğu yok. Kendisine verilen talimatla tedbir kararı alarak işi çözümsüz bir noktaya getiriyorlar. Buradakiler de bunlardan bulduğu yüzle 'kurultay yapmayacağız' diyerek, bizi partiyi bırakıp gitmeye zorluyorlar sözüm ona. Siz bu partide seçimde yenilmişsiniz, sonra dönüp hiçbir girişimde bulunmamışsınız, siz 1 Nisancı olarak anılıyorsunuz.

Çaresiz kaldığımız noktada yapmamız gerekeni yaparız ama temel motivasyonumuz bir parti kurmak değil. Temel motivasyonumuz partimizi ve ülkemizi geri almak.

Ne kadar büyük bir hukuksuzluğun, ne kadar büyük bir hukuk tanımazlığın içinde olduğunu görmek açısından şunu görmek lazım. Benim ve ekibimin suçu seçim kazanmak, Ak Parti'ye tehdit oluşturmak. ABD ve İsrail'in bölgede planladığı nizama uyum gösterecek makul bir aktör olmayı reddetmek. Onların tarif ettiği düzenin içinde yer almayacağımızı söylemek."

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Özgür Özel CHP'den ayrılacaklar mı? Özgür Özel'den net yanıt geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Timur Türkoğlu Timur Türkoğlu:
    bak ben de anlayamıyorum bu olayları ama özel'in söyledikleri mantıklı gibi geliyo bir taraftan yani seçim kazanmışlar sonra mahkeme geri çevirmiş ama diğer taraftan da partide kalıp mücadele etmek mantıklı olabilir kimin haklı kimin değil onu bilemiyorum açıkçası 0 0 Yanıtla
  • Tuba Hanım Öztürk Tuba Hanım Öztürk:
    yani şimdi ne oluyor tamamen karışık bir durum gibi görünüyor mahkemenin kararı ne işe yarıyor ki özel böyle konuşuyo 0 0 Yanıtla
  • Cansu Selcan Yok Cansu Selcan Yok:
    arkadaşım bu durumda ben de partiden ayrılmak isterdim açıkçası 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: CHP'den ayrılacaklar mı? Özgür Özel'den net yanıt geldi - Son Dakika
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