Kanada ile Katar birbirine girdi! Bu maçta yok yok - Son Dakika
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Kanada ile Katar birbirine girdi! Bu maçta yok yok

Kanada ile Katar birbirine girdi! Bu maçta yok yok
19.06.2026 08:52
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Kanada'nın Katar'ı 6-0 mağlup ettiği Dünya Kupası maçında kırmızı kartlar ve sakatlıklar ön plana çıktı. Katar mücadeleyi 83 dakika eksik oynarken, Kanada'da Ismael Kone'nin ayağının kırılması geceye damga vurdu.

2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu maçında Kanada, Katar'ı 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Ev sahibi ekip, turnuvanın en farklı galibiyetlerinden birine imza atarken sahadaki tansiyon da bir an olsun düşmedi.

KATAR 83 DAKİKA EKSİK OYNADI

Karşılaşmada Katar adına işler kısa sürede kontrolden çıktı. Katar, 37 dakika boyunca 10 kişi mücadele ederken, 46 dakika ise sahada yalnızca 9 futbolcuyla kaldı. Böylece Katar, karşılaşmanın toplam 83 dakikasını eksik oyuncuyla tamamladı.

ISMAEL KONE'NİN AYAĞI KIRILDI

Kanada cephesinde ise galibiyetin sevincini gölgeleyen bir gelişme yaşandı. Takımın önemli isimlerinden Ismael Kone'nin ayağının kırıldığı belirtildi. Yıldız futbolcunun durumu büyük üzüntü yarattı.

MAÇTA GERGİNLİK EKSİK OLMADI

Sert müdahaleler ve kartların damga vurduğu mücadelede iki takım futbolcuları arasında sık sık tansiyon yükseldi. Yaşanan olaylar nedeniyle karşılaşma, Dünya Kupası'nın en gergin maçlarından biri olarak kayıtlara geçti.

İşte o anlardan kareler:

Kanada ile Katar birbirine girdi! Bu maçta yok yok
Kanada ile Katar birbirine girdi! Bu maçta yok yok
Kanada ile Katar birbirine girdi! Bu maçta yok yok
Kanada ile Katar birbirine girdi! Bu maçta yok yok

Dünya Kupası, Kanada, Katar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Kanada ile Katar birbirine girdi! Bu maçta yok yok - Son Dakika

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