Dünya Kupası'nda büyük şok! Yıldız futbolcunun ayağı kırıldı - Son Dakika
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Dünya Kupası'nda büyük şok! Yıldız futbolcunun ayağı kırıldı

Dünya Kupası\'nda büyük şok! Yıldız futbolcunun ayağı kırıldı
19.06.2026 08:31
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Kanada ile Katar arasındaki Dünya Kupası maçında Ismael Kone, Assim Madibo'nun sert müdahalesi sonrası ayağını kırdı. VAR incelemesinin ardından Madibo kırmızı kart görürken, Kanadalı futbolcunun en az 5 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

2026 Dünya Kupası B Grubu ikinci hafta maçında Kanada ile Katar karşılaştı. Vancouver BC Place'de oynanan mücadeleyi Kanada, 6-0'lık skorla kazandı. Mücadeleye ise 51. dakikada yaşanan talihsiz pozisyon damga vurdu.

AYAĞI KIRILDI

Kanada'nın orta saha oyuncusu Ismael Kone, Katarlı futbolcu Assim Madibo'nun sert müdahalesi sonrası yerde kaldı. Pozisyonun ardından Kone'nin ayağının kırıldığı görüldü. Büyük acı yaşayan Kanadalı futbolcuya sağlık ekipleri hemen müdahale etti.

Dünya Kupası'nda büyük şok! Yıldız futbolcunun ayağı kırıldı

VAR DEVREYE GİRDİ

Hakem, pozisyonu ilk anda oyunu devam ettirerek değerlendirse de VAR incelemesinin ardından kararını değiştirdi. Görüntüleri yeniden izleyen hakem, Madibo'ya doğrudan kırmızı kart göstererek oyun dışına gönderdi.

Dünya Kupası'nda büyük şok! Yıldız futbolcunun ayağı kırıldı

SAHA BİR ANDA GERİLDİ

Yaşanan sakatlığın ardından iki takım futbolcuları ve teknik heyetleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Hakemlerin ve görevlilerin araya girmesiyle tansiyon düşürüldü ve karşılaşma kaldığı yerden devam etti.

EN AZ 5 AY YOK

İlk değerlendirmelere göre ayağında kırık tespit edilen Ismael Kone'nin uzun süre sahalardan uzak kalması bekleniyor. Kanadalı futbolcunun en erken 5 ay sonra formasına kavuşabileceği belirtildi.

Dünya Kupası, Kanada, Katar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Dünya Kupası'nda büyük şok! Yıldız futbolcunun ayağı kırıldı - Son Dakika

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