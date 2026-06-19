Dünya Kupası\'nda büyük şok! Yıldız futbolcunun ayağı kırıldı

2026 Dünya Kupası B Grubu ikinci hafta maçında Kanada ile Katar karşılaştı. Vancouver BC Place'de oynanan mücadeleyi Kanada, 6-0'lık skorla kazandı. Mücadeleye ise 51. dakikada yaşanan talihsiz pozisyon damga vurdu.

AYAĞI KIRILDI

Kanada'nın orta saha oyuncusu Ismael Kone, Katarlı futbolcu Assim Madibo'nun sert müdahalesi sonrası yerde kaldı. Pozisyonun ardından Kone'nin ayağının kırıldığı görüldü. Büyük acı yaşayan Kanadalı futbolcuya sağlık ekipleri hemen müdahale etti.

VAR DEVREYE GİRDİ

Hakem, pozisyonu ilk anda oyunu devam ettirerek değerlendirse de VAR incelemesinin ardından kararını değiştirdi. Görüntüleri yeniden izleyen hakem, Madibo'ya doğrudan kırmızı kart göstererek oyun dışına gönderdi.

SAHA BİR ANDA GERİLDİ

Yaşanan sakatlığın ardından iki takım futbolcuları ve teknik heyetleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Hakemlerin ve görevlilerin araya girmesiyle tansiyon düşürüldü ve karşılaşma kaldığı yerden devam etti.

EN AZ 5 AY YOK

İlk değerlendirmelere göre ayağında kırık tespit edilen Ismael Kone'nin uzun süre sahalardan uzak kalması bekleniyor. Kanadalı futbolcunun en erken 5 ay sonra formasına kavuşabileceği belirtildi.