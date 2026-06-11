Özkan Yalım\'ın ifadesi sonrası rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

Manisa ve İstanbul'da yürütülen rüşvet ve çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmalarında yeni gelişme yaşandı. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadede adı geçen isimlerle bağlantılı olduğu değerlendirilen iki şüpheli gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma ve rüşvet suçlarından tutuklanan, ardından görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık hükümleri kapsamında verdiği ifade soruşturmada yeni bir sürecin önünü açtı.

Yalım'ın ifadesinde, Denizli'de 1 milyon TL'yi Demirhan Gözaçan'a teslim ettiğini beyan ettiği öğrenildi. Yürütülen soruşturma kapsamında Gözaçan'ın da çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma ve rüşvet suçlarından tutuklandığı belirtildi.

MASAK VE HTS KAYITLARI İNCELENDİ

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ayrı bir soruşturmada ise MASAK raporları, HTS kayıtları ve diğer deliller incelendi. Yapılan değerlendirmelerde Demirhan Gözaçan ile birlikte hareket ettikleri öne sürülen Cem Yüzer ve Anıl Demir hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi.

Karar doğrultusunda 10 Haziran 2026 tarihinde şüphelilerin adreslerinde arama gerçekleştirildi ve iki isim gözaltına alındı.

ARAMALARDA NAKİT PARA VE DİJİTAL MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ

Cem Yüzer'in ikametinde yapılan aramada 1 cep telefonu, 1 flash bellek, 1 tablet, 1 notebook ve 80 bin TL nakit para ele geçirildi.

Anıl Demir'in adresindeki aramada ise 1 cep telefonuna el konuldu.

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından Manisa Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen Cem Yüzer ve Anıl Demir, çıkar amaçlı suç örgütüne üye olmak ve rüşvete aracılık etmek suçlamalarıyla tutuklandı.

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan Demirhan Gözaçan'ın da Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında çıkar amaçlı suç örgütüne üye olmak ve rüşvete aracılık etmek suçlarından ayrıca tutuklandığı bildirildi.