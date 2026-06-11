Özkan Yalım'ın ifadesi sonrası rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Özkan Yalım'ın ifadesi sonrası rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

Özkan Yalım\'ın ifadesi sonrası rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı
11.06.2026 23:09
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İstanbul ve Manisa Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen rüşvet ve çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmalarında yeni gelişmeler yaşandı. Görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadeler ve MASAK raporları doğrultusunda yürütülen çalışmalarda iki şüpheli daha gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda nakit para ve dijital materyaller ele geçirilirken, şüpheliler çıkar amaçlı suç örgütüne üye olmak ve rüşvete aracılık etmeken tutuklandı.

Manisa ve İstanbul'da yürütülen rüşvet ve çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmalarında yeni gelişme yaşandı. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadede adı geçen isimlerle bağlantılı olduğu değerlendirilen iki şüpheli gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma ve rüşvet suçlarından tutuklanan, ardından görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık hükümleri kapsamında verdiği ifade soruşturmada yeni bir sürecin önünü açtı.

Yalım'ın ifadesinde, Denizli'de 1 milyon TL'yi Demirhan Gözaçan'a teslim ettiğini beyan ettiği öğrenildi. Yürütülen soruşturma kapsamında Gözaçan'ın da çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma ve rüşvet suçlarından tutuklandığı belirtildi.

MASAK VE HTS KAYITLARI İNCELENDİ

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ayrı bir soruşturmada ise MASAK raporları, HTS kayıtları ve diğer deliller incelendi. Yapılan değerlendirmelerde Demirhan Gözaçan ile birlikte hareket ettikleri öne sürülen Cem Yüzer ve Anıl Demir hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi.

Karar doğrultusunda 10 Haziran 2026 tarihinde şüphelilerin adreslerinde arama gerçekleştirildi ve iki isim gözaltına alındı.

ARAMALARDA NAKİT PARA VE DİJİTAL MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ

Cem Yüzer'in ikametinde yapılan aramada 1 cep telefonu, 1 flash bellek, 1 tablet, 1 notebook ve 80 bin TL nakit para ele geçirildi.

Anıl Demir'in adresindeki aramada ise 1 cep telefonuna el konuldu.

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından Manisa Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen Cem Yüzer ve Anıl Demir, çıkar amaçlı suç örgütüne üye olmak ve rüşvete aracılık etmek suçlamalarıyla tutuklandı.

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan Demirhan Gözaçan'ın da Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında çıkar amaçlı suç örgütüne üye olmak ve rüşvete aracılık etmek suçlarından ayrıca tutuklandığı bildirildi.

Özkan Yalım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Rüşvet Özkan Yalım'ın ifadesi sonrası rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Deniz Tınaz Deniz Tınaz:
    Etkin pişmanlık hükümlerinin bu işlerde ne kadar etkili olduğu gerçekten merak konusu haline geldi artık. Bir yandan olumlu bir gelişme gibi görünüyor ama öte yandan bu tür olayların sayısı artıyor gibi gözüküyor. Hukuk sistemi ve denetim mekanizmalarının daha sağlam olması gerektiği ortaya çıkıyo. Umarız bu soruşturmalar sağlıklı sonuçlanır ve gereken cezalar verilir. 0 0 Yanıtla
  • Ferhan Şentürk Ferhan Şentürk:
    ya tamam rüşvet falan ama bu kadar para niye öyle yerde duruo adamlar şu ülkenin ekonomisi zaten bozuk 0 0 Yanıtla
  • Bülent Topcu Bülent Topcu:
    işte böyle işler açığa çıkıyo da halkın içinden gelen insanlar ama böyle olaylar bizi hep endişeye sokuyo çünkü ne kadar daha var bilinmiyor 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Özkan Yalım'ın ifadesi sonrası rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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