Afrikalı çocuklardan Türk Milli Takımı için özel destek - Son Dakika
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Afrikalı çocuklardan Türk Milli Takımı için özel destek

11.06.2026 23:34
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Avukat Mehmet Mirza Dinçer tarafından yazılan, bestelenen ve seslendirilen özel marş, Türk Milli Takımı için büyük destek gördü. Afrikalı çocuklar, milli birlik ve beraberlik duygularını güçlendirmek amacıyla hazırlanan bu şarkıya danslarıyla eşlik etti. Marş, farklı coğrafyalarda yaşayan gönülleri de ortak bir heyecanda buluşturdu.

A Milli Futbol Takımımızın kritik karşılaşması öncesinde, Avukat Mehmet Mirza Dinçer tarafından yazılan, bestelenen ve seslendirilen özel marş büyük beğeni topladı. Milli birlik ve beraberlik duygularını güçlendirmek amacıyla hazırlanan eser, yalnızca Türkiye’de değil, binlerce kilometre uzakta Afrika’da da yankı buldu.

AFRİKALI ÇOCUKLAR MARŞA RENK KATTI

Kardeşlik ve dayanışmanın en güzel örneklerinden birine sahne olan görüntülerde, Afrikalı çocuklar Türk Milli Takımı için hazırlanan bu anlamlı şarkıya danslarıyla eşlik etti. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı etkinlikte çocukların coşkusu ve samimiyeti izleyenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu.

Afrikalı çocuklardan Türk Milli Takımı için özel destek

FARKLI COĞRAFYALARI BİRLEŞTİRDİ

Milli maç öncesinde futbolculara moral ve motivasyon vermek amacıyla hazırlanan marş, farklı coğrafyalarda yaşayan gönülleri de ortak bir heyecanda buluşturdu. Türkiye’ye binlerce kilometre uzaklıktaki bu samimi görüntüler, ay-yıldızlı ekibimize duyulan sevgi ve inancın sınır tanımadığını bir kez daha ortaya koydu. Karşılaşma öncesinde yükselen bu anlamlı destek, hem futbolculara moral vermeyi hem de milyonlarca taraftarın ortak heyecanını tek yürek hâline getirmeyi amaçlıyor.

Afrikalı çocuklardan Türk Milli Takımı için özel destek

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Son Dakika Dünya Kupası Afrikalı çocuklardan Türk Milli Takımı için özel destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Serdar Ciftci Serdar Ciftci:
    çok güzel bir hareket ama keşke bu enerjiler doğa koruma için de olsa diye düşünüyorum açıkçası 0 0 Yanıtla
  • Sibel Akkın Sibel Akkın:
    harika bir şey ?? çocuklar da çok mutlu görünüyo ama abiler daha çok para kazansa da böyle şeyler yapmaya vaktimiz olurdu ?? futbol şöhret getirio ama ekmek parası yok işte ?? neyse güzel bir harekattır tebrik ederim ?? 0 0 Yanıtla
  • Selma Bir Selma Bir:
    bu kadar enerji futbola harcansa da bir ağaç dikiseniz ya doğa için ne yapıyorsunuz hep böyle şov işleri yapıyorsunuz devlet olarak da destek vermiyorsunuz 0 0 Yanıtla
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