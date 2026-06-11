2026 FIFA Dünya Kupası açılış töreni yapıldı - Son Dakika
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2026 FIFA Dünya Kupası açılış töreni yapıldı

2026 FIFA Dünya Kupası açılış töreni yapıldı
11.06.2026 23:23
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2026 FIFA Dünya Kupası, Meksika ile Güney Afrika arasındaki açılış karşılaşması öncesi konserler düzenlendi. Shakira, Burna Boy, Mana, Belinda, Los Angeles Azules şarkılarıyla tribünlere eğlenceli anlar yaşattı. 2026 FIFA Dünya Kupası için hazırlanan marşı Andrea Bocelli ve EJAE seslendirdi.

2026 FIFA Dünya Kupası, Meksika ile Güney Afrika arasındaki açılış karşılaşması öncesinde gerçekleştirilen törenle başladı.

GÖRKEMLİ AÇILIŞ TÖRENİ

Mexico City Stadı'nda (Estadio Azteca) karşılaşmanın başlamasından 2 saat önce gerçekleştirilen törende görsel şölen sunuldu.  Shakira ve Burna Boy, kupanın resmi şarkısı Dai Dai'yi seslendirdiği konserlerde Meksikalı rock grubu Mana, Los Angeles Azules ve Belinda gibi dünya müziğinin ünlü isimleri sahne aldı. Konserlerin sona ermesinin ardından stadyumun çatısında Meksika bayrağı renklerindeki sis bombaları görsel bir atmosfer oluşturdu.

2026 FIFA Dünya Kupası açılış töreni yapıldı

MEKSİKA TARİHE GEÇTİ

2026 FIFA Dünya Kupası için kapılarını futbolseverlere açan Meksika, organizasyona en fazla ev sahipliği yapan ülke oldu. Kuzey Amerika ülkesi, 1970 ve 1986'da oynanan Dünya Kupası'nın ardından 2026'da da sahneye çıkarak üç turnuvaya ev sahipliği yapan ilk ülke olarak adını yazdırdı. Meksika-Güney Afrika müsabakasıyla tüm kupaların açılış maçı Mexico City Stadı'nda (Estadio Azteca) oynanmış oldu. Bu anlamda stadyum da şehirle birlikte üç kez açılışın yapıldığı stadyum olarak tarihe geçti.

2026 FIFA Dünya Kupası açılış töreni yapıldı

DÜNYA KUPASI MARŞI İLK KEZ SESLENDİRİLDİ

Ünlü tenor Andrea Bocelli ve Güney Koreli şarkıcı EJAE, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın resmi marşı olan DNA'yı ilk kez maç öncesinde seslendirdi. Meksikalı aktris Salma Hayek'in turnuvanın "resmi hoş geldiniz konuşmasının ardından seslendirilen marş için FIFA, yeni eserin Dünya Kupası ruhunu yansıttığını belirterek, dayanıklılık, birlik, hırs ve aidiyet vurgusu yaptı. Marşın söylendiği sırada Dünya Kupası'nda oynayan tüm takımların bayrakları orta sahanın etrafına dizildi.

2026 FIFA Dünya Kupası açılış töreni yapıldı

MEKSİKALILAR TRİBÜNLERİ DOLDURDU

Meksikalı taraftarlar, 80 bin 824 kapasiteli Mexico City Stadı'nda boş yer bırakmadı. Mexico City'de Dünya Kupası başlamasından önce gerçekleştirilen çeşitli protestolar, taraftarları stadyuma ulaşmak için günün erken saatlerinde yollara düşmesine neden oldu. Protestocuların yolları kapatarak stadyuma ulaşımı engelleyeceği yönündeki uyarılar sonrasında Meksikalı taraftarlar günün ilk ışıklarıyla stadyuma ulaşmak için yola çıktı.

2026 FIFA Dünya Kupası açılış töreni yapıldı

MARADONA VE PELE UNUTULMADI

Daha önce 2 kez Dünya Kupası için kapılarını açan Mexico City Stadyumu'nda futbolun efsaneleri Diego Armando Maradona ve Brezilyalı yıldız Pele de unutulmadı. Pele ve Maradona'nın görüntüleri stadyumdaki ekranlara getirildi.

YENİ MAÇ ÖNÜ SEREMONİSİ YAPILDI

FIFA'nın daha önce duyurusunu yaptığı yeni maç önü seremonisi Meksika-Güney Afrika karşılaşmasında gerçekleştirildi. Maç kadrosunda yer alan tüm oyuncuların orta yuvarlağın etrafına dizildiği seremonide iki ülkenin bayrakları açıldı ve marşları okundu. Seremonin sona ermesinin ardından iki ülkenin bayraklarında yer alan renklerden sis bombası atıldı. Bu sırada stat üzerinden helikopterle Meksika bayrağı açıldı.

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Son Dakika Dünya Kupası 2026 FIFA Dünya Kupası açılış töreni yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Muhammet Tayyip Demirsoy Muhammet Tayyip Demirsoy:
    açılış töreninin bu kadar görkemli olması güzel bir giriş sağladı. Meksika halkının da gösterdiği ilgi olumlu tabi ki böyle organizasyonlar ülkelere prestij getiriyor. 0 0 Yanıtla
  • Yücel Şansal Yücel Şansal:
    vay be meksika üç kez dünya kupasına ev sahipliği yapan ilk ülke olmuş ha ilginç bir rekor bu şey beğenilir böyle başarılar 0 0 Yanıtla
  • Hacı Mehmet Doğan Hacı Mehmet Doğan:
    shakira ve burna boy güzel de açılış töreninde daha fazla yerel sanatçı olabilirdi bence yani uluslararası starlar güzel ama meksika kültürü daha ön planda olmalıydı 0 0 Yanıtla
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