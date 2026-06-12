Elias Jelert Galatasaray'a geri döndü

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon İngiltere Championship ekiplerinden Southampton’a kiraladığı Elias Jelert, sarı-kırmızılı ekibe geri döndü.

İNGİLİZ KULÜBÜ VEDA ETTİ

Yeni sezon planlamasını sürdüren Southampton, bu yaz takımdan ayrılacak oyuncuların yer aldığı resmi veda listesini yayımladı. İngiliz temsilcisinin açıkladığı listede, satın alma opsiyonuyla kadroya katılan Danimarkalı sağ bek Elias Jelert de yer aldı. İngiliz ekibinin opsiyonu kullanmama kararı almasıyla birlikte, oyuncunun Southampton macerası sona ermiş oldu.

ROTASI YENİDEN GALATASARAY

Bu gelişmenin ardından, bonservisi Galatasaray'da bulunan 23 yaşındaki futbolcu İstanbul'a geri dönecek. Ada ekibinde beklenen patlamayı yapamayan genç oyuncu, Southampton formasıyla çıktığı 11 resmi karşılaşmada takımına 1 asistlik katkı sağladı.

SÖZLEŞMESİ 2029'A DEK

Galatasaray'ın geleceğe yönelik yatırımlarından biri olan Danimarkalı sağ bekin, sarı-kırmızılı kulüple olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.