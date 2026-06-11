Hatay\'da intihar: 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti

Hatay'da psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 2 çocuk annesi kadın, ilk belirlemelere göre eşinin ve evlatlarının evde olduğu esnada kendini asarak intihar etti.

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde İskenderun ilçesi Bekbele Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede yaşayan 2 çocuk annesi 44 yaşındaki Hacer K., eşi işten geldikten sonra ailesiyle birlikte yemek yedi ve ardından kocası İ.K. uyumaya geçti. Bir süre sonra İ.K. psikolojik rahatsızlıkları olduğu öğrenilen eşi Hacer K.'yi asılı halde buldu. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. İlk belirlemelere göre intihar ettiği belirlenen 2 çocuk annesi kadının kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'ndan çıkacak raporla belirlenecek.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY