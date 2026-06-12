Osimhen'e 120 milyon Euro'luk dev teklif! Anında cevap verildi - Son Dakika
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Osimhen'e 120 milyon Euro'luk dev teklif! Anında cevap verildi

12.06.2026 18:19
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Victor Osimhen'in adı Avrupa devleriyle anılmaya devam ederken, Nijeryalı golcü için son olarak Atletico Madrid'in devreye girdiği öne sürüldü. İddialara göre İspanyol ekibi, 27 yaşındaki yıldız için 120 milyon euroluk bonservis teklifi sundu. Ancak Galatasaray yönetimi, bu öneriye teşekkür ederek "Satmıyoruz" yanıtını verdi.

Galatasaray’ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, sergilediği muazzam performansla Avrupa transfer piyasasının altını üstüne getirmeye devam ediyor. 

ATLETICO MADRID'DEN 120 MİLYON EURO

Tivibu Spor’un haberine göre; İspanyol devi Atletico Madrid, 27 yaşındaki dünyaca ünlü golcüyü renklerine bağlamak için Galatasaray’ın kapısını çaldı. İspanyol temsilcisinin, yıldız oyuncunun bonservisi için sarı-kırmızılı yönetime tam 120 milyon Euro değerinde devasa bir paket sunduğu öğrenildi.

Osimhen'e 120 milyon Euro'luk dev teklif! Anında cevap verildi

TEKLİF ANINDA REDDEDİLDİ 

Takımın hücum hattındaki en büyük gücü olan Osimhen’i ucuza bırakmaya niyeti olmayan Galatasaray kurmayları, bu çılgın teklife hiç düşünmeden ''Satmıyoruz'' diyerek olumsuz yanıt verdi. Yönetimin, Nijeryalı golcü için net bonservis beklentisinin 150 milyon Euro olduğu ve bu rakamın altındaki hiçbir teklifi değerlendirmeye almayacağı bildirildi.

Osimhen'e 120 milyon Euro'luk dev teklif! Anında cevap verildi

AYRILMAYI DÜŞÜNMÜYOR

Victor Osimhen'in Galatasaray'da son derece mutlu olduğu, taraftarla yakaladığı sinerjiden keyif aldığı ve şu aşamada takımdan ayrılma fikrine kesinlikle sıcak bakmadığı belirtildi.

Atletico Madrid, Victor Osimhen, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Osimhen'e 120 milyon Euro'luk dev teklif! Anında cevap verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Furkan Şengül Furkan Şengül:
    120 milyon vericekler ve gs satmıcak öylemi HA HA HA 0 1 Yanıtla
  • Ferit Tambahçeci Ferit Tambahçeci:
    niye satsın fb şampiyon olmak için hersene okadarını transfer yapıyor sezon bittikten sonra transferler bedavada kovuluyor ?? 0 0 Yanıtla
  • Murat Uygur Murat Uygur:
    beş para etmez 0 0 Yanıtla
  • nsgywyy8ry nsgywyy8ry:
    Beşiktaş tan daha pahalı 0 0 Yanıtla
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