Yuvacık Barajı'nda Su Seviyesi %98'e Ulaştı - Son Dakika
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Yuvacık Barajı'nda Su Seviyesi %98'e Ulaştı

Yuvacık Barajı\'nda Su Seviyesi %98\'e Ulaştı
09.06.2026 11:37
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Kocaeli'nin Yuvacık Barajı'nda su seviyesi, kış yağışlarıyla %97,99'a yükseldi.

Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan Yuvacık Barajı'nda su seviyesi, kış aylarındaki kar ve son dönemdeki sağanak yağışların etkisiyle yüzde 97,99'a ulaştı.

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) verilerine göre, kentin can damarı konumundaki Yuvacık Barajı'nda son yapılan ölçümlerde doluluk oranı yüzde 97,99 seviyelerine ulaştı. Kocaeli'nin bir diğer önemli su kaynağı olan Kandıra'daki Namazgah Barajı'nda ise su seviyesinin yüzde 64,36 olduğu kaydedildi.

Yüzde 3'lerden tam doluluğa

Geçtiğimiz yılın son aylarında bölgede etkili olan şiddetli kuraklık nedeniyle Yuvacık Barajı'ndaki su seviyesi kritik sınıra dayanmış, doluluk oranı yüzde 6'lara, hatta yer yer yüzde 3'e kadar gerilemişti. Geçtiğimiz yılın haziran ayında ise barajdaki su seviyesi yüzde 63 olarak ölçülmüştü.

Kış mevsimiyle birlikte su havzasında etkili olan yoğun kar yağışı ve bahar aylarındaki sağanaklar, barajdaki su seviyesini hızla yukarı taşıyarak kentin su endişesini ortadan kaldırdı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kocaeli, Ekonomi, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Yuvacık Barajı'nda Su Seviyesi %98'e Ulaştı - Son Dakika

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