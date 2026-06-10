Ece Vahapoğlu, kanseri yendiğini duyurdu - Son Dakika
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Ece Vahapoğlu, kanseri yendiğini duyurdu

Ece Vahapoğlu, kanseri yendiğini duyurdu
10.06.2026 07:43
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Yaklaşık bir yıldır rektum kanseriyle mücadele eden ünlü sunucu ve yazar Ece Vahapoğlu'ndan sevenlerine güzel haber geldi. Katıldığı bir etkinlikte sağlık durumu hakkında bilgi veren 48 yaşındaki Vahapoğlu, hastalığı tamamen atlattığını müjdeleyerek, "Bu yaz artık yeniden doğmuş bir Ece olarak başlıyorum" dedi.

Geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla rektum kanserine yakalandığını duyuran 48 yaşındaki sunucu ve yazar Ece Vahapoğlu, zorlu tedavi sürecini başarıyla tamamladı.

Hastalığı süresince çalışmaya ve üretmeye devam eden, pozitif duruşuyla birçok hastaya umut olan ünlü isim, katıldığı son etkinlikte sevenlerine beklenen müjdeyi verdi.

"ŞU ANDA BİR SIKINTIM YOK, GEÇTİ GİTTİ"

2. Sayfa programının mikrofonlarına konuşan Ece Vahapoğlu, yaklaşık bir yıl süren tedavinin ardından kanseri yendiğini açıkladı. Zaferini "yeniden doğuş" olarak nitelendiren Vahapoğlu, mutluluğunu şu sözlerle paylaştı:

"Geçti gitti. Şu anda bir sıkıntım yok çok şükür. Bu yaz artık yeniden doğmuş bir Ece olarak başlıyorum. Bu ara sürekli pasta üflüyorum herkes doğum günüm zannediyor ama aslında yeniden doğuşu kutluyorum."

"SAĞLIKLI YAŞAYAN BİRİNİN BİLE BAŞINA GELEBİLİYOR"

Ece Vahapoğlu, teşhis aldığı o zorlu günleri geçtiğimiz aylarda takipçileriyle paylaşmıştı. Anne ve babasını üst üste kaybetmenin acısını yaşadığı bir dönemde, rutin kontrolleri sırasında hastalığı öğrendiğini belirten Vahapoğlu, şu uyarı ve mesajları vermişti:

"Okulların açıldığı gün yaptırdığım kolonoskopide 'rektum kanseri' olduğumu öğrendim. O ilk hafta şoku soğukkanlılıkla atlattıktan sonra da kemoterapi tedavim başladı. Ortaya çıkan tümöre düşman olmadım; kökten bir temizlenme olacağına inandım. Benim kadar sağlıklı yaşayan, dengeli beslenen, sporunu yapan, yoga ve meditasyonunu aksatmayan birinin bile başına gelebiliyor. Kontrollerinizi aksatmayın."

TEDAVİSİ BOYUNCA HİÇ DURMADI

Hassas ve yorucu kemoterapi sürecine rağmen iş yaşamından ve sosyal hayattan kopmayan Vahapoğlu, bu süreçte yeni kitabını çıkarmış ve televizyon programı çalışmalarına devam etmişti. "Hayatımın akışını ertelemeden yoluma tüm gücümle -umutsuz, mutsuz hisseden tüm kadınlara örnek olmak için- devam edeceğim" diyerek girdiği mücadeleden galip ayrılan Vahapoğlu, şimdi yeni bir hayata yelken açıyor.

Ece Vahapoğlu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ece Vahapoğlu, kanseri yendiğini duyurdu - Son Dakika

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