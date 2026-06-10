Türk hayrandan Tyson'a unutamayacağı hediye - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türk hayrandan Tyson'a unutamayacağı hediye

10.06.2026 08:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bir Türk hayranı, güvercin sevgisiyle bilinen Mike Tyson'a güvercin hediye etti. Efsane boksörün hediyeyi alırken yaşadığı mutluluk dikkat çekti.

Dünya boks tarihinin en önemli isimlerinden biri olan Mike Tyson, aldığı sıra dışı hediyeyle gündeme geldi. Bir Türk hayranı, Tyson'a güvercin hediye etti.

TYSON'IN GÜVERCİN TUTKUSU BİLİNİYOR

Mike Tyson'ın çocukluk yıllarından bu yana güvercinlere büyük ilgi duyduğu biliniyor. Efsane boksörün güvercin sevgisi, kariyeri boyunca birçok kez kamuoyuna yansımıştı.

ANLAMLI HEDİYE

Bu nedenle Türk hayranının Tyson'a güvercin hediye etmesi dikkat çekti.  Hediye sırasında ortaya çıkan görüntüler kısa sürede ilgi gördü.

RENKLİ ANLAR YAŞANDI

Güvercini teslim alan Tyson'ın oldukça mutlu olduğu görüldü. Boks efsanesi ile Türk hayranı arasındaki samimi anlar da kameralara yansıdı.

Mike Tyson, Hediye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türk hayrandan Tyson'a unutamayacağı hediye - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yer: Malatya Dünyanın en korkusuz hayvanını tek hamlede bayılttı Yer: Malatya! Dünyanın en korkusuz hayvanını tek hamlede bayılttı
Gaziantep’te tekstil fabrikasında yangın Gaziantep'te tekstil fabrikasında yangın
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yağmur Ünal sessizliğini bozdu Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yağmur Ünal sessizliğini bozdu
Özgür Özel’den TBMM önünde Kılıçdaroğlu’na sert sözler Özgür Özel'den TBMM önünde Kılıçdaroğlu'na sert sözler
İlaç devi rakibini satın alıyor İlaç devi rakibini satın alıyor
Diyarbakır’da termometreler 40 dereceye yaklaştı Diyarbakır'da termometreler 40 dereceye yaklaştı
Özgür Özel ile Mansur Yavaş grup toplantısı sonrası Manisa’ya gidecek Özgür Özel ile Mansur Yavaş grup toplantısı sonrası Manisa'ya gidecek
Ukrayna’da dron saldırısına uğrayan Türk gemisi, İstanbul Boğazı’ndan geçti Ukrayna'da dron saldırısına uğrayan Türk gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçti

08:56
Herkes merakla bekliyordu Osimhen için karar çıktı
Herkes merakla bekliyordu! Osimhen için karar çıktı
08:40
İlk işi o oldu Mourinho’dan Galatasaray’a büyük kıyak
İlk işi o oldu! Mourinho'dan Galatasaray'a büyük kıyak
08:28
BYD, Türkiye’deki 1 milyar dolarlık fabrika projesini askıya aldı
BYD, Türkiye'deki 1 milyar dolarlık fabrika projesini askıya aldı
08:24
Aziz Yıldırım’a “Eyvah“ dedirten sorun
Aziz Yıldırım'a "Eyvah" dedirten sorun
07:58
Altındaki düşüş durmuyor Son 11 haftanın en düşük seviyesi görüldü
Altındaki düşüş durmuyor! Son 11 haftanın en düşük seviyesi görüldü
07:43
Ece Vahapoğlu, kanseri yendiğini duyurdu
Ece Vahapoğlu, kanseri yendiğini duyurdu
07:24
Kılıçdaroğlu’nun ihraç edeceği 10 isim belli oldu iddiası
Kılıçdaroğlu'nun ihraç edeceği 10 isim belli oldu iddiası
06:55
Gece yarısı sıcak çatışma: ABD İran’ı vurdu, Tahran anında yanıt verdi
Gece yarısı sıcak çatışma: ABD İran'ı vurdu, Tahran anında yanıt verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 09:15:21. #.0.4#
SON DAKİKA: Türk hayrandan Tyson'a unutamayacağı hediye - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.