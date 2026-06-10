Türk hayrandan Tyson'a unutamayacağı hediye

Dünya boks tarihinin en önemli isimlerinden biri olan Mike Tyson, aldığı sıra dışı hediyeyle gündeme geldi. Bir Türk hayranı, Tyson'a güvercin hediye etti.
Mike Tyson'ın çocukluk yıllarından bu yana güvercinlere büyük ilgi duyduğu biliniyor. Efsane boksörün güvercin sevgisi, kariyeri boyunca birçok kez kamuoyuna yansımıştı.
Bu nedenle Türk hayranının Tyson'a güvercin hediye etmesi dikkat çekti. Hediye sırasında ortaya çıkan görüntüler kısa sürede ilgi gördü.
Güvercini teslim alan Tyson'ın oldukça mutlu olduğu görüldü. Boks efsanesi ile Türk hayranı arasındaki samimi anlar da kameralara yansıdı.
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