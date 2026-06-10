Türk hayrandan Tyson'a unutamayacağı hediye

Dünya boks tarihinin en önemli isimlerinden biri olan Mike Tyson, aldığı sıra dışı hediyeyle gündeme geldi. Bir Türk hayranı, Tyson'a güvercin hediye etti.

TYSON'IN GÜVERCİN TUTKUSU BİLİNİYOR

Mike Tyson'ın çocukluk yıllarından bu yana güvercinlere büyük ilgi duyduğu biliniyor. Efsane boksörün güvercin sevgisi, kariyeri boyunca birçok kez kamuoyuna yansımıştı.

ANLAMLI HEDİYE

Bu nedenle Türk hayranının Tyson'a güvercin hediye etmesi dikkat çekti. Hediye sırasında ortaya çıkan görüntüler kısa sürede ilgi gördü.

RENKLİ ANLAR YAŞANDI

Güvercini teslim alan Tyson'ın oldukça mutlu olduğu görüldü. Boks efsanesi ile Türk hayranı arasındaki samimi anlar da kameralara yansıdı.