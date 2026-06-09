Özgür Özel ile Mansur Yavaş grup toplantısı sonrası Manisa'ya gidecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özgür Özel ile Mansur Yavaş grup toplantısı sonrası Manisa'ya gidecek

Özgür Özel ile Mansur Yavaş grup toplantısı sonrası Manisa\'ya gidecek
09.06.2026 12:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'de grup toplantısı krizi sürerken, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in toplantının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte Manisa'ya gideceği öğrenildi. İki isim, geçen yıl hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için düzenlenecek anma programına katılacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) CHP'nin grup toplantısı öncesi yaşanan tartışmalar ve güvenlik önlemleri günün en dikkat çeken gelişmeleri arasında yer aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in ayrı ayrı grup toplantısı yapacaklarının açıklanması üzerine Meclis çevresinde hareketlilik yaşandı.

TBMM Dikmen Kapısı önünde partililere seslenen Özgür Özel, isim vermeden Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Özel, "Öyle birtakım kalabalıklarla, bin kişiyle grup toplantısı yaparım derseniz; milyonlarca insanın buradaki temsilcileri çıkar, tüm oyunu bozar" dedi.

"BU YÜREKLİ İNSANLAR ÇIKAR OYUNU BOZAR"

Meclis önünde toplanan kalabalığa hitap eden Özel, partililere teşekkür ederek, "Birtakım toplama kalabalıklarla, bin kişiden meşruiyet devşiririm derseniz; o bin kişinin karşısına bu yürekli insanlar çıkar oyunu bozar" ifadelerini kullandı.

Özel ayrıca, Meclis Başkanlığı'nın olumsuz görüntülerin önüne geçmek amacıyla grup toplantılarıyla ilgili ziyaretçi yasağı kararı aldığını belirtti.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise saat 14.00'te CHP Genel Merkezi'nde grup toplantısı yapacağı açıklandı. 

ÖZEL VE YAVAŞ MANİSA'YA GİDİYOR

CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in grup toplantısının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte Manisa'ya hareket edeceği öğrenildi. İki isim, geçen yıl hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için düzenlenecek anma etkinliklerine katılacak.

KILIÇDAROĞLU'NDAN KURULTAY MESAJI

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 11 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek Parti Meclisi toplantısıyla kurultay sürecinin başlatılacağını duyurdu.

Kaynak: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş, Ferdi Zeyrek, Özgür Özel, Politika, Manisa, Gündem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel ile Mansur Yavaş grup toplantısı sonrası Manisa'ya gidecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Nuran Cinar Nuran Cinar:
    yolunuz açık olsun. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11 kişi hayatını kaybetti ama çocuklar ölüme meydan okuyor 11 kişi hayatını kaybetti ama çocuklar ölüme meydan okuyor
CHP’li Öztrak’tan Özgür Özel’e sert sözler CHP'li Öztrak'tan Özgür Özel'e sert sözler
Yalova’da meydan savaşı gibi kavga: Kasap satırlarıyla ev bastılar Yalova'da meydan savaşı gibi kavga: Kasap satırlarıyla ev bastılar
Kılıçdaroğlu resmen başvurdu: Genel başkan sıfatıyla konuşacağım, ziyaretçileri alın Kılıçdaroğlu resmen başvurdu: Genel başkan sıfatıyla konuşacağım, ziyaretçileri alın
Yusufeli Barajı’nda kapaklar açıldı, gökkuşağı görüntüsü hayran bıraktı Yusufeli Barajı'nda kapaklar açıldı, gökkuşağı görüntüsü hayran bıraktı
İşte Can Polat’ı öldüren tetikçinin ifadesi: O haberleri okuyunca bayıldım İşte Can Polat'ı öldüren tetikçinin ifadesi: O haberleri okuyunca bayıldım

13:16
A Milli Takım çölün ortasında kampa girdi
A Milli Takım çölün ortasında kampa girdi
13:06
Maaşı bile belli Galatasaray’dan Vlahovic bombası
Maaşı bile belli! Galatasaray'dan Vlahovic bombası
12:11
Özgür Özel’den TBMM önünde Kılıçdaroğlu’na sert sözler
Özgür Özel'den TBMM önünde Kılıçdaroğlu'na sert sözler
12:03
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yağmur Ünal sessizliğini bozdu
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yağmur Ünal sessizliğini bozdu
11:44
Dursun Özbek’ten Aziz Yıldırım’a telefon
Dursun Özbek'ten Aziz Yıldırım'a telefon
11:25
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis’e gitmiyor: Grup toplantımız 14.00’te genel merkezde
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'e gitmiyor: Grup toplantımız 14.00'te genel merkezde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2026 13:32:00. #7.12#
SON DAKİKA: Özgür Özel ile Mansur Yavaş grup toplantısı sonrası Manisa'ya gidecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.