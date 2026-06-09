Özgür Özel'den TBMM önünde Kılıçdaroğlu'na sert sözler

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanlığı'nın grup toplantısı için ziyaretçi yasağı getirmesinin ardından TBMM Dikmen Kapısı önüne geldi. Özel, burada toplanan kalabalığa hitap etti.

İsim vermeden Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenen Özgür Özel, "Öyle bir takım kalabalıklarla, bin kişiyle grup toplantısı yaparım derseniz; milyonlarca insanın buradaki temsilcileri çıkar, tüm oyunu bozar" dedi.

Özel'in açıklamalarından satırbaşları;

"Yargı kollarıyla yapılması planlanan darbeyi TBMM'nin kapısının önünde püskürttünüz. Siz olmasaydınız baba ocağına pazar sabahı 7'de partinin sokağından bile geçmemesi gereken tipler bugün de burada Meclis'in kapısında dayanacak sanki CHP misafiriymiş gibi gelecekti.

"ONLARA SİPER OLDUNUZ"

Rahatsızlığınızı anlıyorum ama şunu tespit edelim. Bugün karşı karşıya geldiniz, yüreğim ağzımda izledim. Siz şunu gösterdiğiniz yargı kollarının kararıyla, partinin hiçbir yerinde olmayanlar bir anda geldiler; Onlara karşı siper oldunuz. Helal olsun size.

"BU YÜREKLİ İNSANLAR ÇIKAR OYUNU BOZAR"

Birtakım toplama kalabalıklarla, bin kişiden meşrutiyet devşiririm derseniz; o bin kişinin karşısına bu yürekli insanlar çıkar oyunu bozar. Meclis Başkanlığı bugün içeride olumsuz görüntüler olmasın diye aldığı bir kararla yasak getirdi. Zaten sizin buradaki varlığınız, bir grup toplantısını yapmaktan öte; tam olarak partinin hukukuna ve hepimizin geleceğine sahip çıkmaktı."

MANİSA'YA GİDECEK

Özgür Özel, grup toplantısının ardından Mansur Yavaş ile birlikte Manisa'ya hareket edecek. Özel ve Yavaş, Manisa'da yaşamını yitiren Ferdi Zeyrek'in anma etkinliklerine katılacak.

YENİ GÜN GERGİN BAŞLADI

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde CHP’nin grup toplantısı öncesi başlayan tartışmalar ve hareketlilik sabah saatlerinden itibaren gerginliğe dönüştü. 'Mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasındaki süreç, Meclis'e taşındı. Kılıçdaroğlu ile Özel'i destekleyen partililer, erken saatlerden itibaren Meclis önüne geldi. Taraflar arasında Dikmen ve Çankaya giriş kapıları önünde zaman zaman gerginlik yaşandı.

MANSUR YAVAŞ DEVREYE GİRDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın çağrısı sonrası açıklama yapan Kılıçdaroğlu, saat 14.00’te "grup toplantısı gerçekleştirmek üzere" partilileri CHP Genel Merkezi'ne çağırdı.