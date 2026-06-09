ANT Gemisi İstanbul Boğazı\'ndan Geçti

Ukrayna'nın Odessa Limanı açıklarında dron saldırısına uğrayan Türk şirketine ait "ANT" isimli kargo gemisi, bu sabah İstanbul Boğazı'ndan geçerek Türkiye'ye getirildi.

İstanbul merkezli Maksimar Denizcilik'e ait Vanuatu bayraklı gemi, 28 Mayıs'ta Odessa açıklarında saldırıya uğramış, olay sırasında gemide bulunan iki Türk mürettebat hafif yaralanmıştı.

YARALI MÜRETTEBATIN DURUMU İYİ

Saldırının ardından gemide çıkan yangın Ukrayna donanmasının müdahalesiyle söndürülürken, yaralanan mürettebat hastaneye kaldırıldı. Tedavileri tamamlanan Türk personelin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Daha sonra geminin Türkiye'ye getirilmesi için çalışma başlatıldı.

HASARIN BOYUTU BOĞAZ GEÇİŞİNDE ORTAYA ÇIKTI

Türkiye karasularına çekilen gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörlerin eşliğinde İstanbul Boğazı'ndan geçirildi.

Ukrayna makamlarının saldırı sonrası paylaştığı görüntülerde hasarın boyutu tam olarak anlaşılamazken, Boğaz geçişi sırasında geminin ciddi şekilde zarar gördüğü net şekilde ortaya çıktı.

YALOVA'DA İNCELEMEYE ALINACAK

Yüklü olduğu öğrenilen geminin ilk olarak Yalova'daki bir tersaneye götürüleceği bildirildi. Burada yapılacak teknik incelemenin ardından onarımın ekonomik olup olmadığı değerlendirilecek.

Tamir maliyetinin yüksek çıkması halinde geminin İzmir Aliağa'da söküme gönderilmesinin de seçenekler arasında bulunduğu öğrenildi.