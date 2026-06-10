İşte Aziz Yıldırım\'ın "Sakın göndermeyin" dediği futbolcu

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında gösterdiği performansla dikkat çeken Matteo Guendouzi, yeni yönetimin de gözdesi oldu. Sarı-lacivertli formayla kısa sürede taraftarların beğenisini kazanan Fransız futbolcunun geleceğiyle ilgili karar verildi.
TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve futbol komitesi, Guendouzi'nin takımda kalmasını istiyor. Yönetimin, orta sahadaki istikrarı ve mücadeleci yapısıyla öne çıkan Fransız yıldızı yeni sezon planlamasının önemli parçalarından biri olarak gördüğü belirtildi.
27 yaşındaki futbolcu, devre arasında Lazio'dan 30 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilmişti. Fenerbahçe kariyerine hızlı başlayan Guendouzi, ilk golünü Süper Kupa'da Galatasaray'a karşı kaydetmişti.
Fransız orta saha, sarı-lacivertli formayla çıktığı 22 maçta 2 gol ve 1 asistlik katkı verdi. Özellikle N'Golo Kante ile orta sahada yakaladığı uyum, teknik heyetin en memnun kaldığı detaylardan biri oldu.
Guendouzi, ligde yüzde 91 pas isabet oranıyla oynarken maç başına 6 top kazanma ortalaması yakaladı. Başarılı futbolcu ayrıca yüzde 80 müdahale başarısıyla da dikkat çekti.
Fenerbahçe'nin uzun vadeli planlarında önemli bir yere sahip olan Guendouzi'nin kulüple olan sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.
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