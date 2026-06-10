İşte Aziz Yıldırım'ın "Sakın göndermeyin" dediği futbolcu - Son Dakika
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İşte Aziz Yıldırım'ın "Sakın göndermeyin" dediği futbolcu

İşte Aziz Yıldırım\'ın "Sakın göndermeyin" dediği futbolcu
10.06.2026 09:32
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Devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan Matteo Guendouzi, kısa sürede takımın en önemli isimlerinden biri haline geldi. Aziz Yıldırım yönetiminin Fransız yıldızı kesinlikle takımda tutmak istediği öne sürüldü.

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında gösterdiği performansla dikkat çeken Matteo Guendouzi, yeni yönetimin de gözdesi oldu. Sarı-lacivertli formayla kısa sürede taraftarların beğenisini kazanan Fransız futbolcunun geleceğiyle ilgili karar verildi.

AZİZ YILDIRIM'DAN TAM DESTEK

TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve futbol komitesi, Guendouzi'nin takımda kalmasını istiyor. Yönetimin, orta sahadaki istikrarı ve mücadeleci yapısıyla öne çıkan Fransız yıldızı yeni sezon planlamasının önemli parçalarından biri olarak gördüğü belirtildi.

30 MİLYON EURO'YA GELMİŞTİ

27 yaşındaki futbolcu, devre arasında Lazio'dan 30 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilmişti. Fenerbahçe kariyerine hızlı başlayan Guendouzi, ilk golünü Süper Kupa'da Galatasaray'a karşı kaydetmişti.

İşte Aziz Yıldırım'ın

PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Fransız orta saha, sarı-lacivertli formayla çıktığı 22 maçta 2 gol ve 1 asistlik katkı verdi. Özellikle N'Golo Kante ile orta sahada yakaladığı uyum, teknik heyetin en memnun kaldığı detaylardan biri oldu.

RAKAMLARI GÖZ DOLDURDU

Guendouzi, ligde yüzde 91 pas isabet oranıyla oynarken maç başına 6 top kazanma ortalaması yakaladı. Başarılı futbolcu ayrıca yüzde 80 müdahale başarısıyla da dikkat çekti.

2030'A KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Fenerbahçe'nin uzun vadeli planlarında önemli bir yere sahip olan Guendouzi'nin kulüple olan sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.

Matteo Guendouzi, Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Fransız, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İşte Aziz Yıldırım'ın 'Sakın göndermeyin' dediği futbolcu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • ALİ ÇAKMAK ALİ ÇAKMAK:
    22 maç 2 gol 1 asist ve göz doldurdu mu ?! 1 0 Yanıtla
  • KEREM KEREM:
    torrera 'da 20 gol atıyor her sezon 0 0 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen Ferudun Ozmen:
    Adam orta saha oyuncusu forvet değil.. Mücadele gücü hırsı takım arkadaşlarına liderlik yapma isteği.. Ne futbolcular gördük ağzında ciklet takım mağlup umurunda değil gevşek gevşek çiğnemeye devam ediyor. 0 0 Yanıtla
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