Karnında bebeğiyle öldürülen Nurgül\'ün cenazesini ailesi kabul etmedi

Aydın’ın Söke ilçesinde eşi Erkan Aslan tarafından katledilen 25 yaşındaki 1,5 aylık hamile Nurgül Aslan’ın cenazesi, ailesi tarafından teslim alınmadı. Genç kadının naaşı, resmi işlemlerin ardından Kuşadası’ndaki kimsesizler mezarlığında toprağa verildi.

SOKAK ORTASINDA KATLEDİLDİ

Aydın'ı ve tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran kadın cinayeti Söke ilçesinde meydana geldi. Erkan Aslan, park halindeki bir otomobilin içerisinde bulunan eşi Nurgül Aslan’a ve yanında bulunan Ercan Zengin’e silahla kurşun yağdırdı. Kan donduran saldırıda Nurgül Aslan ve Ercan Zengin hayatını kaybetti. Olayın ardından adli tıp kurumunda yapılan incelemede, katledilen 25 yaşındaki Nurgül Aslan’ın 1,5 aylık hamile olduğu ve anne olmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

CENAZEYİ KİMSE KABUL ETMEDİ

Cinayetin ardından yürütülen adli süreçte, olayın trajik boyutunu daha da derinleştiren kahredici bir gelişme yaşandı. Genç yaşta kocası tarafından hayattan koparılan Nurgül Aslan’ın cenazesi, öz ailesi ve yakınları tarafından teslim alınmadı. Günlerce morgda bekleyen ve ailesinin kabul etmediği genç kadının naaşı, resmi prosedürlerin tamamlanmasının ardından yetkililer tarafından Kuşadası ilçesindeki Kimsesizler Mezarlığı’na götürülerek sessiz sedasız toprağa verildi.

KATİL KOCA BOŞ ARAZİDE YAKALANDI

Çifte cinayetin ardından kaçan gözü dönmüş koca Erkan Aslan'ı yakalamak için Aydın Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı bir insan avı başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından katil zanlısının Kuşadası ilçesinde gizlendiği belirlendi. Boş bir araziye düzenlenen şafak operasyonuyla kıskıvrak yakalanan Erkan Aslan, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAÇMASINA YARDIM EDEN 5 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, katil koca Erkan Aslan’ın cinayet sonrasında kaçışını organize eden ve ona güvenli liman sağlayarak saklanmasına yardım eden kişileri de tek tek tespit etti. Düzenlenen eş zamanlı baskınlarla gözaltına alınan M.M., B.A., Y.A., E.A. ve Y.G. isimli 5 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından "suçluyu kayırma ve yardım ve yataklık" suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam ediyor.