Mardin'in Ömerli ilçesinde Kızılay'a ait kan toplama aracının şarampole devrilmesi sonucu 1'i doktor 4 kişi yaralandı.
Kaza, Ömerli-Midyat kara yolunda meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan Kızılay'a ait kan toplama aracı, şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan 1'i doktor 4 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralılar sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Ömerli Devlet Hastanesi'nin acil servisine götürülen yaralıların tedavisi sürüyor.
Son Dakika › Yerel › Mardin'de Kızılay aracı devrildi: 4 yaralı - Son Dakika
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