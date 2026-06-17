Sivas'ta KKKA Hastalığı Yetkilileri Uyarıyor - Son Dakika
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Sivas'ta KKKA Hastalığı Yetkilileri Uyarıyor

17.06.2026 11:12
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Sivas'ta KKKA hastalığı nedeniyle 5 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişinin tedavisi sürüyor. Yetkililer uyarıyor.

Sivas'ta bu yıl Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 26 kişiden 5'i hayatını kaybetti, 9 kişinin tedavisi ise sürüyor.

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan, AA muhabirine, bu yıl fazla yağışlardan dolayı KKKA hastalığında artış olabileceği yönünde bir görüş olduğunu söyledi.

Bu durumu zamanla göreceklerini belirten Doğan, hastane ve klinik olarak her türlü önlemi aldıklarını vurguladı.

Doğan, bu yıl Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran 38 hastadan 26'sında KKKA hastalığının tespit edildiğini bildirdi.

Hastalardan 5'inin hayatını kaybettiğini kaydeden Doğan, "Bu oran geçen yıllardaki hasta sayısıyla paralel gidiyor. Şu anda ciddi bir artış yok ama önümüzdeki günlerde artış olup olmayacağını göreceğiz." dedi.

Hastanede 9 hastanın tedavisi sürüyor

Yaşamını yitiren hastalar hakkında bilgi veren Doğan, "KKKA hastalığı sonucu kaybettiğimiz hastalarımızın 2'si Akıncılar, 1'i ise Hafik ilçesinden. Biri Tokat'tan gelen, son olarak yaşamını yitiren hastamız da Koyulhisar ilçesinden. Şu anda hastanemizde KKKA hastalığı tedavisi gören 9 kişinin durumları stabil seyrediyor." diye konuştu.

Doğan, KKKA hastalığı konusunda tecrübeli bir hastane olduklarını belirterek, 2003 yılından bu yana hastaları takip ettiklerini kaydetti.

Hastanede çok deneyimli bir ekibin olduğuna dikkati çeken Doğan, şöyle konuştu:

"Her yıl KKKA hastalığının başlayacağı bahar aylarına yakın tedbirlerimizi alıyoruz. Ona göre de planlamalarımızı yapıyoruz. Bu nedenle hastanemize gelmelerini doğal karşılıyorum. KKKA hastalığı konusunda merkez hastanelerden birisiyiz. Şu ana kadar Sivas merkezden bir ölümle karşılaşmadık. Daha çok çevre iller ve uzak ilçelerden gelen hastalardan yaşamını yitiren oldu. Ölümlerin bir nedeni de hastaların biraz geç kalmalarından kaynaklanıyor. Vaka geciktiği zaman destek tedavisine başlayamadığımız için ölümler biraz daha fazla oluyor. Kene tutunduğu zaman bir an önce vücuttan uzaklaştırılması gerekiyor. Çünkü vücutta ne kadar uzun kalırsa, içindeki virüsü hastaya aktarma riski artıyor. Bir kişi vücudunda kene görürse en yakın sağlık kuruluşuna gitmelidir."

Vatandaşlara kapalı ve açık renkli giysi giymeleri tavsiyesi

Doğan, hasta sayısında artma riskine karşı 20 yataklı enfeksiyon kliniğinin yanında 10 yataklı rezerv servisi, anestezi yoğun bakım servisinde ise 4 yoğun bakım odasını hazır tuttuklarını söyledi.

Vatandaşlara otların çok olduğu yerlere gitmemeleri tavsiyesinde bulunan Doğan, "Gittikleri zaman da pantolonun paçalarını çorapların içine koymalarını, daha kapalı kıyafetler giymelerini ve kenenin fark edilmesini sağlayacak açık renk giysi tercih etmelerini öneriyoruz. Eve geldikten sonra da özelikle koltuk altlarını, kasık bölgelerini, dizin arka kısmındaki yerleri mutlaka kontrol etmelerini tavsiye ediyoruz." ifadesini kullandı.

Doğan, hastalıkla ilgili tecrübe ve deneyimlerini, temmuz ayında düzenlenecek sempozyumla vatandaşlara tekrar anlatacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Hastane, Sağlık, Sivas, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sivas'ta KKKA Hastalığı Yetkilileri Uyarıyor - Son Dakika

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