Beypazarı'nda kaybolan lise öğrencisi aranıyor - Son Dakika
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Beypazarı'nda kaybolan lise öğrencisi aranıyor

Beypazarı\'nda kaybolan lise öğrencisi aranıyor
09.06.2026 13:08  Güncelleme: 13:10
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde okuldan eve dönmeyen 17 yaşındaki lise öğrencisi Fatmanur Akgün için jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri arama çalışması başlattı. Öğrencinin elektrikli bisikleti, okul çantası ve ayakkabıları bulundu ancak kendisine henüz ulaşılamadı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki lise öğrencisi Fatmanur Akgün'den haber alınamaması üzerine ekipler harekete geçti.

Beypazarı Hatice Cemil Ercan Fen Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi olan Fatmanur Akgün, dün sabah elektrikli bisikletiyle okula gitti ancak gün sonunda evine dönmedi.

SON KEZ OKULDA GÖRÜLDÜ

Yapılan incelemelerde Akgün'ün en son matematik sınavına girdiği ve saat 10.33'te okulun güvenlik kameralarına yansıdığı belirlendi. Ailesinin kayıp ihbarı üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Beypazarı'nda kaybolan lise öğrencisi aranıyor

BİSİKLETİ, ÇANTASI VE AYAKKABILARI BULUNDU

Jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda Fatmanur Akgün'ün elektrikli bisikleti İnözü Vadisi mevkisinde yol kenarında bulundu. Vadi içerisinde yapılan aramalarda ise genç kıza ait okul çantası ve ayakkabılara ulaşıldı.

Beypazarı'nda kaybolan lise öğrencisi aranıyor

120 KİŞİLİK EKİP ARIYOR

Gece boyunca devam eden çalışmalara rağmen Fatmanur Akgün'e ulaşılamadı. Bölgede yaklaşık 120 personel ve arama köpeklerinin katılımıyla arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

Beypazarı, Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Ankara, Güncel, Yaşam, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beypazarı'nda kaybolan lise öğrencisi aranıyor - Son Dakika

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