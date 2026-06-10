Pastanede mide bulandıran görüntüler! Tatlının içinden böcek çıktı - Son Dakika
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Pastanede mide bulandıran görüntüler! Tatlının içinden böcek çıktı

10.06.2026 13:58  Güncelleme: 14:07
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Şanlıurfa’da zabıta denetimi sırasında mide bulandıran görüntülerin ortaya çıktığı unlu mamul işletmesi mühürlendi.

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeliyle birlikte Konuklu Mahallesi'nde faaliyet gösteren Konuklu Unlu Mamulleri isimli işletmesinde denetim gerçekleştirdi.

TATLININ İÇİNDEN BÖCEK ÇIKTI

Denetim sırasında ürünlerin uygun şartlarda muhafaza edilmediği, üretim alanlarında hijyen standartlarının karşılanmadığı ve tüketiciyi yanıltıcı uygulamalara başvurulduğu tespit edildi. Tatlının içerisinden ise böcek çıktığı belirlendi.

Pastanede mide bulandıran görüntüler! Tatlının içinden böcek çıktı

ANTEPFISTIĞI YERİNE YERFISTIĞI

Ekiplerin incelemelerinde, içerisinde antepfıstığı olduğu belirtilen bazı ürünlerde Antepfıstığı yerine yerfıstığının kullanıldığı belirlendi. Halk sağlığını riske atan usulsüzlükler nedeniyle işletme hakkında yasal işlem başlatıldı.

Pastanede mide bulandıran görüntüler! Tatlının içinden böcek çıktı

Denetim raporları doğrultusunda işletmeye 132 bin 108 TL idari para cezası uygulanırken, faaliyetlerine son verilerek iş yeri mühürlendi. 

Pastanede mide bulandıran görüntüler! Tatlının içinden böcek çıktı
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Ekonomi, Zabıta, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pastanede mide bulandıran görüntüler! Tatlının içinden böcek çıktı - Son Dakika

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