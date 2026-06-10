Arda Turan Fenerbahçe'nin eski yıldızını transfer etti - Son Dakika
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Arda Turan Fenerbahçe'nin eski yıldızını transfer etti

Arda Turan Fenerbahçe\'nin eski yıldızını transfer etti
10.06.2026 14:04
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Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, bir dönem Fenerbahçe forması giyen Oleksandr Karavaev'i kadrosuna kattı. 34 yaşındaki futbolcu, Dinamo Kiev'den ayrılmasının ardından eski kulübüne 2 yıllık imza attı.

Teknik direktörlük kariyerine Shakhtar Donetsk'te devam eden Arda Turan, yeni sezon öncesi kadrosunu tecrübeli bir isimle güçlendirdi. Ukrayna temsilcisi, daha önce Fenerbahçe forması da giyen Oleksandr Karavaev ile anlaşmaya vardı.

2 YILLIK İMZA

Dinamo Kiev ile sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki futbolcu, serbest oyuncu statüsünde Shakhtar Donetsk'e transfer oldu. Ukrayna basınında yer alan haberlere göre Karavaev, eski kulübüyle 2 yıllık sözleşme imzaladı.

ARDA TURAN'DAN ONAY ÇIKTI

Transferin, teknik direktör Arda Turan'ın raporu doğrultusunda gerçekleştiği belirtildi. Tecrübeli çalıştırıcının onay vermesinin ardından resmi imzaların atıldığı ifade edildi.

Arda Turan Fenerbahçe'nin eski yıldızını transfer etti

BİRDEN FAZLA POZİSYONDA OYNUYOR

Kariyerinde sağ bek, sağ kanat ve orta saha pozisyonlarında görev yapan Karavaev, çok yönlü yapısıyla dikkat çekiyor. Deneyimli futbolcunun özellikle kadro derinliği açısından önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.

Arda Turan Fenerbahçe'nin eski yıldızını transfer etti

FENERBAHÇE FORMASI DA GİYMİŞTİ

Oleksandr Karavaev, 2016-2017 sezonunun devre arasında Shakhtar Donetsk'ten Fenerbahçe'ye kiralık olarak transfer olmuştu. Ukraynalı futbolcu sarı-lacivertli formayla çıktığı 6 resmi maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.

Shakhtar Donetsk, Dinamo Kiev, Fenerbahçe, Arda Turan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Turan Fenerbahçe'nin eski yıldızını transfer etti - Son Dakika

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