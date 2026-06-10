Arda Turan Fenerbahçe\'nin eski yıldızını transfer etti

Teknik direktörlük kariyerine Shakhtar Donetsk'te devam eden Arda Turan, yeni sezon öncesi kadrosunu tecrübeli bir isimle güçlendirdi. Ukrayna temsilcisi, daha önce Fenerbahçe forması da giyen Oleksandr Karavaev ile anlaşmaya vardı.
Dinamo Kiev ile sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki futbolcu, serbest oyuncu statüsünde Shakhtar Donetsk'e transfer oldu. Ukrayna basınında yer alan haberlere göre Karavaev, eski kulübüyle 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Transferin, teknik direktör Arda Turan'ın raporu doğrultusunda gerçekleştiği belirtildi. Tecrübeli çalıştırıcının onay vermesinin ardından resmi imzaların atıldığı ifade edildi.
Kariyerinde sağ bek, sağ kanat ve orta saha pozisyonlarında görev yapan Karavaev, çok yönlü yapısıyla dikkat çekiyor. Deneyimli futbolcunun özellikle kadro derinliği açısından önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.
Oleksandr Karavaev, 2016-2017 sezonunun devre arasında Shakhtar Donetsk'ten Fenerbahçe'ye kiralık olarak transfer olmuştu. Ukraynalı futbolcu sarı-lacivertli formayla çıktığı 6 resmi maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.
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