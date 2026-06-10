Minibüs Şoförü Videoları İzleyerek Araç Kullandı

İstanbul'da Esenyurt- Küçükçekmece hattında çalışan bir minibüs şoförünün seyir halindeyken cep telefonundan video izlemesi tepki topladı. Yolcuların hayatını riske atan anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

PANELE SABİTLEYİP VİDEO İZLEDİ

Esenyurt-Küçükçekmece hattında yolcu taşımacılığı yapan 34 M 5500 plakalı minibüsün şoförü, trafikte ilerlediği sırada araç paneline sabitlediği cep telefonundan sosyal medya videoları izledi.

RAHAT TAVIRLADI DİKKAT ÇEKTİ

Görüntülerde şoförün, yolculuk boyunca dikkatini yoldan ayırarak telefondaki içerikleri takip ettiği görüldü. Ayrıca kulaklık kullandığı da fark edilen şoförün rahat tavırları yolcuları endişelendirdi.

YOLCULARIN CAN GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE ATTI

Toplu taşıma aracını kullanırken video izlemeyi sürdüren şoförün, hem kendi güvenliğini hem de araçtaki yolcuların can güvenliğini tehlikeye attığı görüldü.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Yaşananlar bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu. Şoförün trafik güvenliğini hiçe sayan davranışı vatandaşların tepkisini çekti.