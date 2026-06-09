Ayşe Nazlı’dan babası Reha Muhtar’a duygu yüklü veda - Son Dakika
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Ayşe Nazlı’dan babası Reha Muhtar’a duygu yüklü veda

Ayşe Nazlı’dan babası Reha Muhtar’a duygu yüklü veda
09.06.2026 22:35
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Geçtiğimiz günlerde kalp yetmezliği nedeniyle aramızdan ayrılan usta televizyoncu Reha Muhtar'ın kızı Ayşe Nazlı, babasının vefatının ardından yürek yakan bir veda mesajı yayınladı. Paylaştığı çocukluk fotoğrafıyla babasına seslenen genç kızın özlem dolu sözleri, okuyanları duygulandırdı. Ayşe Nazlı vedasında, "Şimdi en çok o sesini, içten kahkahalarını ve bana 'Kızım' diye seslenişini arayacağım." ifadelerini kullandı.

Türk televizyon tarihinin ikonik isimlerinden, usta gazeteci ve haber spikeri Reha Muhtar’ın kalp yetmezliği nedeniyle ani vefatı tüm sevenlerini derinden sarsmıştı. 3 Haziran'daki acı kaybın ardından, 4 Haziran’da son yolculuğuna uğurlanan usta televizyoncunun ardından en duygusal paylaşım, kızı Ayşe Nazlı’dan geldi.

Ayşe Nazlı’dan babası Reha Muhtar’a duygu yüklü veda

Sanatçı Nilüfer ile Reha Muhtar’ın henüz 4 aylıkken evlat edinerek üzerine titrediği Ayşe Nazlı Yumlu, babasının vefatıyla yaşadığı derin acıyı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Babasıyla yan yana olduğu çocukluk fotoğraflarından birini yayınlayan genç kız, satırlarına döktüğü sözlerle herkesi ağlattı.

Ayşe Nazlı’dan babası Reha Muhtar’a duygu yüklü veda

"EN ÇOK 'KIZIM' DEYİŞİNİ ÖZLEYECEĞİM 

 Babasına duyduğu özlemi ve sevgiyi kelimelere döken Ayşe Nazlı, paylaşımında şu dokunaklı ifadelere yer verdi:

"Canım babam, şu son birkaç günde seninle ilgili o kadar güzel hikayeler, anılar dinledim ki... Seni tanıyan herkesin yüzünde bir tebessümle anlattığı bir hatırası var. Seninle çok güldük, çok güzel zamanlar geçirdik; bazen saatlerce dertleştik, bazen de sadece sessizce yan yana oturduk. Şimdi en çok o sesini, içten kahkahalarını ve bana 'Kızım' diye seslenişini arayacağım. Yokluğunu her geçen gün daha derinden hissediyorum ama biliyorum ki aramızdaki sevgi bağı hiç kopmayacak. Sen her zaman kalbimde, hatıralarımda ve ömrümün en özel yerinde yaşayacaksın. İyi ki benim babam oldun, seni çok seviyorum."

Ayşe Nazlı’dan babası Reha Muhtar’a duygu yüklü veda

Genç kızın bu yürek burkan vedası, sosyal medyada kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşılarak Reha Muhtar sevenlerini bir kez daha hüzne boğdu.

24 yaşındaki Ayşe Nazlı paylaşımında babası ile olan fotoğraflarına da yer verirken, en çok bebeklik ve çocukluk yıllarına ait kareler dikkat çekti.  

Ayşe Nazlı’dan babası Reha Muhtar’a duygu yüklü veda
Ayşe Nazlı’dan babası Reha Muhtar’a duygu yüklü veda

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Son Dakika Reha Muhtar Ayşe Nazlı’dan babası Reha Muhtar’a duygu yüklü veda - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ayşe Nazlı’dan babası Reha Muhtar’a duygu yüklü veda - Son Dakika
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